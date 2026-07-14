Έλενα Παπαρίζου: Το βίντεο με την αγκαλιά σε θαυμάστριά της που ξεπέρασε σοβαρό θέμα υγείας

Μια συγκινητική στιγμή είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι θεατές σε συναυλία της Έλενας Παπαρίζου όταν η αγαπημένη τραγουδίστρια εντόπισε στο κοινό μια θαυμάστριά της, η οποία ξεπέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και κατέβηκε από τη σκηνή για να την αγκαλιάσει και να της μιλήσει.

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Σε βίντεο που ανέβηκαν στο TikTok, βλέπουμε την Έλενα Παπαρίζου να σταματά να τραγουδά και να κατεβαίνει από τη σκηνή για να πάει κοντά στη μικρή Δήμητρα, λέγοντας:

«Περπατάει όρθια πλέον και όχι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Μισό λεπτό, απλά είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργεία για να ανέβει από την καρέκλα».

Αφού αγκάλιασε τη θαυμάστριά της, η Έλενα Παπαρίζου της είπε πόσο τη θαυμάζει, ενώ διάβασε και το πανό που της είχε φέρει: «Μπράβο, Δήμητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη νικήτρια. Το ξέρεις αυτό ε; Είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Σ'αγαπώ πολύ».

«Έλενά μου, είσαι το φως που ενώνει τις ψυχές μας, ευχαριστώ πολύ, Δήμητρά μου», είπε η αγαπημένη τραγουδίστρια, αφού διάβασε το πανό.

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Όταν δε η μικρή Δήμητρα της είπε ότι «είσαι η δύναμη μου», η Έλενα Παπαρίζου της απάντησε:

«Είμαι εγώ; Εσύ είσαι η δική μου η δύναμη. Εσύ είσαι για πολλά άλλα παιδιά. Να το ξέρεις αυτό, Δήμητρά μου».

Στη συνέχεια, η αγαπημένη τραγουδίστρια κινήθηκε πάλι προς τη σκηνή, ενώ είχε κερδίσει το θερμό χειροκρότημα του κοινού.