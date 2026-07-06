Επιστρέφει στην πίστα ο Άρης Μουγκοπέτρος: «Σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην πίστα, έναν χρόνο μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του στο χέρι από έκρηξη κροτίδας που είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάκτυλα.

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Με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο γνωστός μουσικός και κλαρινίστας γνωστοποίησε πως σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 10 Ιουλίου θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα.

«Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το πρόσωπό μου σε λάβαρο. Κι όμως… σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Η επιστροφή μόλις άρχισε… 10 Ιουλίου η πρώτη μου εμφάνιση στην Αθήνα!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Άρης Μουγκοπέτρος.