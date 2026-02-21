Έρικ Ντέιν: Τα συγκινητικά τελευταία λόγια στις κόρες του - «Ποτέ μην τα παρατάτε»

Θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι ο Έρικ Ντέιν (Eric Dane), τον οποία το ευρύ κοινό γνώρισε μέσα από το Grey's Anatomy, αλλά και τις Μάγισσες (Charmed) πέθανε σε ηλικία 53 ετών, δέκα μήνες αφότου είχε διαγνωστεί με ALS.

Συγκινητικό είναι το μήνυμα που άφησε στις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, ο Έρικ Ντέιν, ο οποίος τους τελευταίους μήνες ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, μέσα από μια τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει με τον όρο, σύμφωνα με το Netflix, να προβληθεί μετά τον θάνατό του.

Απευθυνόμενος στις δύο κόρες του ο Έρικ Ντέιν είπε:

«Αυτά τα λόγια είναι για σας. Προσπάθησα. Σκόνταψα κατά καιρούς, αλλά προσπάθησα. Όλα ήταν υπέροχα, έτσι δεν είναι; Θυμάμαι όλες τις φορές που περάσαμε στην παραλία, εσείς οι δύο, εγώ και η μαμά, στη Σάντα Μόνικα, στη Χαβάη, στο Μεξικό.

Σας βλέπω τώρα να παίζετε στον ωκεανό για ώρες, τα μικρά μου παιδιά του νερού. Εκείνες οι μέρες ήταν ο παράδεισος, με όλη τη σημασία της λέξης. Θέλω να σας πω τέσσερα πράγματα που έμαθα από αυτή την ασθένεια, και ελπίζω να μην με ακούσετε απλά. Ελπίζω να με αφουγκραστείτε.

Πρώτον, ζήστε το τώρα, αυτή τη στιγμή, το παρόν. Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα πώς να το κάνω. Για χρόνια, περιπλανιόμουν νοερά και χανόμουν στις σκέψεις μου για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ανησυχούσα και βυθιζόμουν στην αυτολύπηση, την ντροπή και την αμφιβολία.

Επανεξέταζα τις αποφάσεις μου και αμφισβητούσα τον εαυτό μου: Έπρεπε να το είχα κάνει αυτό, δεν έπρεπε να το είχα κάνει εκείνο. Όχι πια. Από καθαρή ανάγκη για επιβίωση, είμαι αναγκασμένος να μείνω στο παρόν. Αλλά δεν θέλω να βρίσκομαι πουθενά αλλού.

Το παρελθόν κρύβει τύψεις. Το μέλλον παραμένει άγνωστο. Επομένως, πρέπει να ζεις στο τώρα. Το παρόν είναι το μόνο που έχεις. Να το αγαπάς. Να εκτιμάς κάθε στιγμή.

«Δεύτερον, ερωτευτείτε. Όχι απαραίτητα ένα άτομο, αν και το συνιστώ κι αυτό. Ερωτευτείτε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας. Βρείτε κάτι που θα σας κάνει να θέλετε να ξυπνάτε το πρωί και θα σας δίνει κίνητρο όλη την ημέρα.

Ερωτεύτηκα για πρώτη φορά στην ηλικία σας. Ερωτεύτηκα την υποκριτική. Αυτή η αγάπη με συνόδευσε στις πιο σκοτεινές μου ώρες, στις πιο σκοτεινές μου μέρες, στην πιο σκοτεινή μου χρονιά. Ακόμα αγαπώ τη δουλειά μου. Θέλω ακόμα να στέκομαι μπροστά στην κάμερα και να παίζω τον ρόλο μου.

Η δουλειά μου δεν με καθορίζει, αλλά με ενθουσιάζει. Βρείτε κάτι που σας ενθουσιάζει. Βρείτε το μονοπάτι σας, τον προορισμό σας, το όνειρό σας. Και μετά κυνηγήστε το. Πραγματικά, κυνηγήστε το!.

Να επιλέγετε προσεκτικά τους φίλους τους, να τους αφήνετε να σας βρουν και μετά παραδοθείτε σε αυτούς. Θα σας επιστρέψουν τα καλύτερα. Χωρίς να κρίνετε, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς ερωτήσεις. Είμαι ευγνώμων για τους φίλους και την οικογένειά μου.

Δεν μπορώ πια να κάνω τα μικρά πράγματα που έκανα. Δεν μπορώ να οδηγήσω, να πάω στο γυμναστήριο ή για καφέ ή να βγω έξω. Έμαθα να αγκαλιάζω τις εναλλακτικές. Οι φίλοι μου έρχονται σε μένα. Τρώμε μαζί, βλέπουμε έναν αγώνα, ακούμε μουσική. Δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Απλώς είναι εκεί. Αυτό είναι το σημαντικό.

Τέλος, να αγωνίζεστε με κάθε ίχνος της ύπαρξής σας και με αξιοπρέπεια.

Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις, είτε αυτές σχετίζονται με την υγεία είτε όχι, παλέψτε. Ποτέ μην τα παρατάτε. Παλέψτε μέχρι την τελευταία σας πνοή.

Η ασθένεια σιγά-σιγά παίρνει το σώμα μου, αλλά ποτέ δεν θα πάρει το πνεύμα μου.

Είστε διαφορετικές, αλλά και οι δύο δυνατές και ανθεκτικές. Κληρονομήσατε την ανθεκτικότητα από μένα. Αυτό είναι η υπερδύναμή μου.

Όταν κάτι απρόσμενο σας χτυπήσει -και θα συμβεί, γιατί έτσι είναι η ζωή- να παλεύετε και να το αντιμετωπίζετε με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και χάρη.

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα πάντα. Ελπίζω να σας έδειξα ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα πάντα. Μπορείτε να περάσετε από την κόλαση με αξιοπρέπεια. Να παλεύετε και να κρατάτε το κεφάλι σας ψηλά.

Είστε η καρδιά μου. Είστε τα πάντα για μένα. Καληνύχτα. Σας αγαπώ. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια».