«Γεια σου, Γιωργάρα»: Ο Μίλτος Πασχαλίδης έπαιξε το «Ανήκω Σε Μένα» του Μαζωνάκη με την κιθάρα του

Ο Μίλτος Πασχαλίδης θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, του οποίου η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα (14/9) στη 1 το μεσημέρι και έτσι σε πρόσφατη συναυλία του έπαιξε με την κιθάρα του ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά του τραγούδια, το «Ανήκω σε Μένα».

Διαβάστε επίσης - Μαζωνάκης: Το ξεχασμένο βίντεο κλιπ μαζί με την Κατιάνα Μπαλανίκα σε ρόλο κακιάς πεθεράς

Μάλιστα, ενώ ο Μίλτος Πασχαλίδης έπαιζε το τραγούδι με την κιθάρα του και ο κόσμος το σιγοτραγουδούσε, είπε από το μικρόφωνο «Γεια σου, Γιωργάρα».

Τη συγκινητική αυτή στιγμή κατέγραψαν θεατές με τα κινητά τους τηλέφωνα και έτσι δεν άργησαν να ανεβούν τα σχετικά βίντεο στο TikTok και να γίνουν viral.

Το «Ανήκω σε Μένα» είχε κυκλοφορήσει το 1994 και συμπεριλαμβανόταν στo δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, «Με τα Μάτια να το Λες», το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ενώ το Ανήκω σε Μένα θεωρείται από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη που τον καθιέρωσαν ως τραγουδιστή, ενώ με το πέρασμα των χρόνων έγινε «κλασικό» του τραγούδι.