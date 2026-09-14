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«Γεια σου, Γιωργάρα»: Ο Μίλτος Πασχαλίδης έπαιξε το «Ανήκω Σε Μένα» του Μαζωνάκη με την κιθάρα του

Το αντίο του Μίλτου Πασχαλίδη στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια συναυλίας του. «Γεια σου Γιώργαρε», είπε, ενώ έπαιζε με την κιθάρα του το «Ανήκω σε Μένα».

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Μίλτος Πασχαλίδης
Μίλτος Πασχαλίδης | @elenakalogiannido - TikTok
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Ο Μίλτος Πασχαλίδης θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, του οποίου η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα (14/9) στη 1 το μεσημέρι και έτσι σε πρόσφατη συναυλία του έπαιξε με την κιθάρα του ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά του τραγούδια, το «Ανήκω σε Μένα».

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Μάλιστα, ενώ ο Μίλτος Πασχαλίδης έπαιζε το τραγούδι με την κιθάρα του και ο κόσμος το σιγοτραγουδούσε, είπε από το μικρόφωνο «Γεια σου, Γιωργάρα».

Τη συγκινητική αυτή στιγμή κατέγραψαν θεατές με τα κινητά τους τηλέφωνα και έτσι δεν άργησαν να ανεβούν τα σχετικά βίντεο στο TikTok και να γίνουν viral.

@elenakalogiannido Ανήκω σε μένα.. Για το Γιώργο.. Απο τον Μιλτο.. #miltos #mazwnakis #anikwsemena #miltospasxalidis ♬ πρωτότυπος ήχος - elenaKalogiannidou

Το «Ανήκω σε Μένα» είχε κυκλοφορήσει το 1994 και συμπεριλαμβανόταν στo δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, «Με τα Μάτια να το Λες», το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ενώ το Ανήκω σε Μένα θεωρείται από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη που τον καθιέρωσαν ως τραγουδιστή, ενώ με το πέρασμα των χρόνων έγινε «κλασικό» του τραγούδι.

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