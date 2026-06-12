Ο Γιώργος Μαζωνάκης χάρισε μια «εκρηκτική» και απόλυτα επιτυχημένη συναυλιακή εμπειρία στο κοινό της βόρειας Ελλάδας, γνωρίζοντας την αποθέωση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.



Με τη χαρακτηριστική σκηνική του ενέργεια και την αμεσότητα που τον διακρίνει, ο σπουδαίος καλλιτέχνης γοήτευσε, ξεσήκωσε και συγκίνησε τους δεκάδες χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν την Προβλήτα Β2, το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιουνίου.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στο επιβλητικό stage και παρουσίασε ένα δυναμικό πρόγραμμα «από το Α έως και το Ω», με τις μεγάλες επιτυχίες της πλούσιας διαχρονικής δισκογραφίας του, ενώ παρουσίασε πρώτη φορά live και το νέο του hit «Επιπτώσεις» που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγο καιρό.

Κάνοντας τη μουσική, τον παλμό και το συναίσθημα να γίνουν ένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές στα συναυλιακά χρονικά της βόρειας Ελλάδας.



Τη δική του ξεχωριστή ενέργεια στη συναυλία έδωσε ο Trannos.