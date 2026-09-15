Γιώργος Νταλάρας για Μαζωνάκη: «Έφυγε ο Γιωργάκης, ο συμπατριώτης μου από την Κοκκινιά»

Ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος συμμετείχε χθες Δευτέρα (14/9) στη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο που ήταν αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, θέλησε να αποχαιρετήσει τον «συμπατριώτη του» Γιώργο Μαζωνάκη, του οποίου η κηδεία είχε γίνει νωρίτερα μέσα στην ημέρα.
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«Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε, τον Γιωργάκη, τον συμπατριώτη μου από την Κοκκινιά», είπε αρχικά ο Γιώργος Νταλάρας.
«Είναι πικρό και είναι και άθλιο το πίσω, και χρειάζεται να μιλήσουμε γι’ αυτό και να το μελετήσουμε. Καλή του ώρα», ανέφερε στη συνέχεια ο Γιώργος Νταλάρας, εμφανώς συγκινημένος, ενώ οι θεατές στο Καλλιμάρμαρο έδωσαν το πιο θερμό χειροκρότημά τους στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος «έφυγε» ξαφνικά την προηγούμενη Τετάρτη (9/9) σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
Νωρίτερα σήμερα (15/9) οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή οδηγήθηκαν ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή.
Το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, που τους απήγγειλαν χθες οι δικαστικές αρχές έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία.
Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκισης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει, επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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