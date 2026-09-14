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Good Job Nicky για Μαζωνάκη: «Σήμαινε πάρα πολλά για εμένα» - Δεν μπορούσε να μιλήσει από το κλάμα

Σε live του ο Good Job Nicky θέλησε να μιλήσει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά η συγκίνησή του ήταν μεγάλη. «Σήμαινε πάρα πολλά για εμένα», είπε ο τραγουδιστής.

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Η συγκίνηση του Good Job Nicky για τον Γιώργο Μαζωνάκη | @nasiasouv - TikTok
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Σήμερα Δευτέρα (14/9) στη 1 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, του οποίου ο ξαφνικός θάνατος έχει σκορπίσει θλίψη στο πανελλήνιο και κατά τη διάρκεια συναυλίας του ο Good Job Nicky θέλησε να μιλήσει για τον δημοφιλή καλλιτέχνη, αλλά η συγκίνησή του ήταν μεγάλη και ξέσπασε σε κλάματα.

«Ο Γιώργος σήμαινε πάρα πολλά και σημαίνει ακόμη πάρα πολλά για όλους μας. Και ήταν ένα πάρα πάρα πολύ ευαίσθητο πλάσμα.

Και σας εκλιπαρώ, παιδιά, να δείχνετε ότι αγαπάτε. Συγγνώμη αν πολυλογώ, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που μου σήμαινε πάρα πολλά για εμένα...», είπε αρχικά ο Good Job Nicky και κάπου εκεί «λύγισε».

«Τον σκέφτομαι όλη μέρα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα αυτές τις μέρες, αλλά μας έδειξε ειλικρινά τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε και τον κρατούσε παιδί, τον κρατούσε ζωντανό, τον κρατούσε ελεύθερο», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής.

@nasiasouv Αποκλείεται να έπαιξε τυχαία στον δρόμο το ώρες μικρές. #fyp #viral #fy #mazonakis @goodjobnicky ♬ πρωτότυπος ήχος - Nasia Souvleri

«Και πραγματικά ελπίζω να του το δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε, γιατί τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε. Να το ξέρετε ότι σας αγαπούσε όλους», είπε στη συνέχεια ο Good Job Nicky, ζητώντας συγγνώμη από το κοινό που δεν μπορούσε να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση.

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