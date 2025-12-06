H Μαρία Αναστασοπούλου εξομολογείται: «Το λέω για πρώτη φορά… Βγήκα στο δρόμο και έκανα την ένεση μόνη μου»

H Μαρία Αναστασοπούλου έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο zappit.gr, μιλώντας για την προσωπική της ζωή, το ξεκίνημα της καριέρας της, τη διαδοχή του Γιώργου Παπαδάκη αλλά και για τις πιο ιδιαίτερες στιγμές που έχει βιώσει.

H απόφαση για την κατάψυξη ωαρίων

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι προχώρησε πρόσφατα σε κατάψυξη ωαρίων: «Έκανα πρόσφατα κατάψυξη ωαρίων. Είναι μία διαδικασία που σου δίνει δυνατότητες που αν δεν την κάνεις, δεν έχεις».

Η ίδια τόνισε πως ήθελε να μοιραστεί την εμπειρία της με άλλες γυναίκες, δίνοντάς τους πληροφορίες και στήριξη, ώστε να μην αισθάνονται μόνες σε αυτή τη διαδικασία.

Η πιο συγκλονιστική στιγμή της εμπειρίας της ήταν όταν χρειάστηκε να κάνει μόνη της την τελευταία ένεση: «Βγήκα έξω στο δρόμο, είχα οινόπνευμα, βαμβάκι και έκανα την ένεση μόνη μου».

Όπως εξήγησε, τα φαρμακεία ήταν κλειστά και δεν είχε άλλη επιλογή. Παρά τον φόβο της, πήρε θάρρος και ολοκλήρωσε τη διαδικασία μόνη της, δηλώνοντας περήφανη για αυτή την υπέρβαση.

Η Μαρία μίλησε και για πιο καθημερινές δυσκολίες, όπως το πρόσφατο πρόβλημα με το ρεύμα στο σπίτι: «Δεν είχα ρεύμα στο σπίτι. Με έπιασε πανικός, πήρα τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τους φίλους μου…».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι σε σοβαρά ζητήματα βρίσκει πάντα λύση, αλλά σε απλά καθημερινά προβλήματα μπορεί να αγχωθεί υπερβολικά.

«Δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία για να είμαι η διάδοχος – Το δύσκολο ταξίδι στο Καλημέρα Ελλάδα»

H Μαρία Αναστασοπούλου ξεκαθάρισε: «Ποτέ δεν υπήρξε η δέσμευση, συμφωνία με τον ΑΝΤ1 ότι θα είμαι η διάδοχος του Γιώργου Παπαδάκη»

«Πήγα στον ΑΝΤ1 για να κάνουμε εκπομπή πλάι στο Γιώργο Παπαδάκη. Εγώ ήμουν μία μεταγραφή. Έφυγα από ένα κανάλι για να πάω στον Γιώργο, έχοντας μία πολύ μικρότερη διαδρομή προφανώς από τον Γιώργο κάποιων ετών.

Ό,τι και να έχεις συμφωνήσει στα στα λόγια ή στα χαρτιά, η πράξη είναι εντελώς διαφορετική. Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα να μπορέσεις να βρεις το χώρο σου μέσα σε μία ιστορική εκπομπή όπως είναι το Καλημέρα Ελλάδα και μόνο που είχες το το brand από πάνω σου «Καλημέρα Ελλάδα», ήταν βαρύ πράγμα».