Λεπτομέρειες για την αποξενωμένη σχέση της Μπριζίτ Μπαρντό (Brigitte Bardot) με το μοναδικό της παιδί επανήλθαν στο προσκήνιο μετά τον θάνατο της εμβληματικής Γαλλίδας σταρ.

Η Μπαρντό αφήνει πίσω της τον 65χρονο γιο της, Νικολά-Ζακ Σαριέ, με τον οποίο είχε μια τεταμένη σχέση λόγω των δηλώσεών της στο παρελθόν ότι δεν ήθελε ποτέ να γίνει μητέρα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η ηθοποιός και τραγουδίστρια φάνηκε να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε δημόσια για το ρήγμα αυτό.

«Υποσχέθηκα στον Νικολά ότι δεν θα μιλούσα ποτέ για εκείνον στις συνεντεύξεις μου», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Paris Match, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2024.

Η Μπαρντό απέκτησε τον Σαριέ με τον δεύτερο σύζυγό της, Ζακ Σαριέ, το 1960. Μετά το διαζύγιο του ζευγαριού το 1962, ο Σαριέ μεγάλωσε από τους γονείς του πατέρα του.

Ο Σαριέ είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να πείσει τη μητέρα του να μην μιλήσει για τη σχέση τους ενόψει της κυκλοφορίας των αμφιλεγόμενων απομνημονευμάτων της το 1996, με τίτλο Initiales B.B.. Οι προσπάθειές του να λογοκριθεί το αποκαλυπτικό βιβλίο δεν είχαν αποτέλεσμα, και το έργο προκάλεσε τότε έντονες αντιδράσεις, καθώς η Μπαρντό αναφέρθηκε στον γιο της ως το «αντικείμενο της δυστυχίας μου».

«Δεν είμαι φτιαγμένη για να είμαι μητέρα», έγραψε στα απομνημονεύματά της. «Δεν είμαι αρκετά ώριμη — ξέρω ότι είναι φρικτό να το παραδέχομαι, αλλά δεν είμαι αρκετά ώριμη για να φροντίσω ένα παιδί».

Έγραψε επίσης ότι αναζήτησε την επιλογή της άμβλωσης, αλλά αναγκάστηκε να συνεχίσει την εγκυμοσύνη επειδή η διαδικασία ήταν παράνομη στη Γαλλία εκείνη την εποχή. Στο βιβλίο σημείωνε: «Κοίταξα την επίπεδη, λεπτή κοιλιά μου στον καθρέφτη σαν έναν αγαπημένο φίλο πάνω στον οποίο επρόκειτο να κλείσω το καπάκι ενός φερέτρου».

Η ηθοποιός, γνωστή και ως ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων προκάλεσε επίσης αντιδράσεις σε συνέντευξη Τύπου εκείνη την περίοδο, λέγοντας ότι θα «προτιμούσε να είχε γεννήσει ένα μικρό σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Μπριζίτ Μπαρντό: Όταν ο γιος της κατέθεσε αγωγή εναντίον της

Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, ο Σαριέ και ο Ζακ Σαριέ κατέθεσαν αγωγή κατά της Μπαρντό για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, με αποτέλεσμα η Μπαρντό να καταδικαστεί να πληρώσει περίπου 40.000 δολάρια σε πρόστιμα.

Ο Σαριέ επέλεξε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας καθώς μεγάλωνε. Εγκαταστάθηκε στη Νορβηγία με τη σύζυγό του, το Νορβηγό μοντέλο Αν-Λιν Μπγιέρκαν, με την οποία απέκτησε παιδιά και εγγόνια.

Με την πάροδο του χρόνου, η Μπαρντό και ο γιος της φαίνεται πως διατηρούσαν πολιτισμένες σχέσεις, με περιορισμένη επικοινωνία. Η Μπαρντό παντρεύτηκε τον τέταρτο και τελευταίο σύζυγό της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, κοντά στο μέρος όπου ζούσαν ο Νικολά και η οικογένειά του στη Νορβηγία, το 1992.ν Η ίδια είχε δηλώσει είχε δηλώσει στη Var Matin το 2018 ότι με τον γιο της επισκέπτονταν ο ένας τον άλλον κάθε χρόνο.

Ο θάνατος της Μπαρντό την Κυριακή ήρθε μήνες μετά τη νοσηλεία της λόγω σοβαρής ασθένειας.