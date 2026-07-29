Η Άνια Τέιλορ Τζόι παντρεύτηκε τον σωστότερο άνθρωπο: Το λένε όλα τα green flags της σχέσης τους

Η Άνια Τέιλορ Τζόι και ο Μάλκολμ ΜακΡέι παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα την πρώτη ημέρα του Απριλίου, το 2022, στη Νέα Ορλεάνη, καταφέρνοντας να κρατήσουν μυστικό το χαρμόσυνο γεγονός για περίπου ενάμιση χρόνο.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, έγινε ακόμα μία τελετή - αυτή τη φορά στη Βενετία - η οποία πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτό κύκλο, γιορτάζοντας αυτή την ένωση. Οι δυο τους είναι μαζί περίπου μια πενταετία - από το 2021.

Τόσο η ηθοποιός όσο και ο μουσικός έχουν επιλέξει να κρατήσουν ψηλά τα τείχη της ιδιωτικότητας στον γάμο τους και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που σπάνια παραχωρούν σχετικές συνεντεύξεις ή κάνουν δηλώσεις για την ιδιωτική ζωή τους.

Αυτή τη φορά, βέβαια, η Άνια Τέιλορ Τζόι αποφάσισε να δώσει στους θαυμαστές της μια γεύση από τον έγγαμο βίο της με τον Μάλκολμ ΜακΡέι σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle UK.

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