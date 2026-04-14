Η Δανάη Μπάρκα έκανε το μεγάλο «βήμα»: Παντρεύεται τον σύντροφό της Φάνη Μπότση

Η Δανάη Μπάρκα μπαίνει σε ένα νέο, μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή της, καθώς έγινε γνωστό πως θα παντρευτεί τον σύντροφό της και επιχειρηματία, Φάνη Μπότση.

Όπως ανημέρωσαν δημοσιεύματα, η ηθοποιός και γνωστή παρουσιάστρια επισημοποίησε τη σχέση της με τον Φάνη Μπότση, ύστερα από περίπου 1,5 χρόνο κοινής πορείας.

Ο γάμος πρόκειται να γίνει στη Μεσσηνία, έναν τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τη Δανάη Μπάρκα, καθώς διατηρεί με τη μητέρα της εκεί κτήμα με ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Δανάη Μπάρκα: «Τρικούβερτο» γλέντι για τον γάμο

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο ΑΝΤ1, η κα Μπάρκα και ο κ. Μπότσης ετοιμάζουν ένα τριήμερο γλέντι για τον γάμο τους, ενώ θα ακολουθήσει ένα after wedding πάρτι στη Σέριφο, όπου δραστηριοποιείται ο επιχειρηματίας.

Η Δανάη Μπάρκα βρέθηκε καλεσμένη πριν από μερικές ημέρες στη Ναταλία Γερμανού στον Alpha, όπου μίλησε ανοιχτά για την σχέση της με τον Φάνη Μπότση.

«Αυτό που μου αρέσει στον σύντροφό μου, νομίζω ότι αυτό που με κερδίζει σε όλους τους ανθρώπους γενικά γύρω μου, είναι η αυθεντικότητα. Μου αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο ανέμελο, αυθεντικό και προσαρμοστικό. Είναι ένα πολύ γοητευτικό χαρακτηριστικό για μένα. Το να μπορείς να προσαρμόζεσαι στις καταστάσεις. Με κάνει να γελάω πολύ», είχε πει.