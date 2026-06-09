Η Jaguar της Νταϊάνα πουλήθηκε σε τιμή – ρεκόρ: Από αυτή είχε κατέβει φορώντας το revenge dress

Ήταν Ιούνιος του 1994 όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα κατέβηκε από μια Jaguar XJ40 φορώντας το περιβόητο revenge dress της. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προβληθεί τηλεοπτική εκπομπή όπου ο Κάρολος είχε παραδεχτεί δημόσια την απιστία του με την Καμίλια Πάρκερ Μπόουλς και την «ανεπανόρθωτη διάλυση του γάμου του» με την Νταϊάνα.

Η Νταϊάνα εμφανίστηκε τότε σε εκδήλωση με το off shoulder φόρεμα σχεδιασμένο από την Christina Stampolian και αυτό έμεινε στην ιστορία ως revenge dress, δηλαδή «το φόρεμα της εκδίκησης».

Το πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο τη μετέφερε τέθηκε σε δημοπρασία μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες και πωλήθηκε έναντι του ποσού των 66.250 λιρών (κάτι περισσότερο από 76.000 ευρώ).

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Ποσό - ρεκόρ στη δημοπρασία για τη Jaguar

Οι διοργανωτές της δημοπρασίας ανέφεραν σύμφωνα με το BBC ότι το αυτοκίνητο αγοράστηκε τη Δευτέρα από συλλέκτη με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σε τιμή 16 φορές υψηλότερη από την αρχική εκτιμώμενη αξία του, καταρρίπτοντας, σύμφωνα με τους ίδιους, κάθε προηγούμενο ρεκόρ για μοντέλο Jaguar XJ.

Πριν από τη δημοπρασία, ο διευθύνων σύμβουλος του The Market, Μαρκ Λάιβσεϊ, δήλωσε:

«Από τη μία πλευρά πρόκειται απλώς για μια Jaguar του 1994. Από την άλλη, όμως, είναι ένα πρώην βασιλικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα.»

Όπως εξήγησε, η Νταϊάνα χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο για περίπου τρία χρόνια, μέχρι τον θάνατό της το 1997, και αυτό «συνδέθηκε με ορισμένες από τις πιο διάσημες στιγμές της».

«Με αυτό μετακινούνταν σε όλο το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο και, χαρακτηριστικά, βγήκε από αυτό φορώντας το μαύρο “φόρεμα της εκδίκησης”, αφού νωρίτερα εκείνη την ημέρα ο Κάρολος είχε προβεί στη γνωστή του ομολογία στα μέσα ενημέρωσης», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η ιστορία του αυτοκινήτου «το καθιστά αναμφίβολα ξεχωριστό».

«Όταν συναντάμε ή ακόμη και όταν βρισκόμαστε κοντά σε έναν πραγματικά διάσημο άνθρωπο, νιώθουμε κάτι ιδιαίτερο», είπε.

«Το να κατέχει κανείς, ή ακόμη και να έχει στην κατοχή του, ένα αντικείμενο που ανήκε σε ένα τέτοιο πρόσωπο προσθέτει αναμφίβολα τεράστια αξία.»

Η Jaguar δεν είναι το πρώτο όχημα διάσημου προσώπου που πωλεί ο οίκος The Market. Στο παρελθόν έχουν επίσης δημοπρατηθεί από τον ίδιο οίκο το Range Rover του Τζορτζ Μάικλ και η Cadillac του Έλβις Πρίσλεϊ.