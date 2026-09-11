Η περιγραφή της Μαρίας Κορινθίου για την 11η Σεπτεμβρίου: «Πανδαιμόνιο - 3 ημέρες κλεισμένοι στα σπίτια»

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στους Δίδυμους Πύργους, η Μαρία Κορινθίου θυμήθηκε το πανδαιμόνιο που έζησε από κοντά στις ΗΠΑ, την πρώτη κιόλας ημέρα που πήγε στο πανεπιστήμιο.

Δημοσιεύοντας στο Instagram τη φοιτητική της ταυτότητα, η ηθοποιός περιέγραψε τον πανικό και την αγωνία εκείνης της ημέρας. Όπως σημείωσε, τα συναισθήματά της είναι ανάμεικτα, καθώς οι δυσάρεστες αυτές μνήμες ξυπνούν τη στιγμή που η κόρη της ξεκινά τώρα τις δικές της σπουδές.

Η Μαρία Κορινθίου έγραψε αναλυτικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «09/11 September 11th. Η πρώτη μου ημέρα στο Πανεπιστήμιο. Την ώρα που έβγαζα φωτογραφία για το student ID μου, μεγάλες οθόνες τηλεοράσεις με breaking news και το πρώτο αεροπλάνο να έχει πέσει στον πρώτο πύργο. Σοκαρισμένοι όλοι. Και ξαφνικά live να πέφτει και το δεύτερο αεροπλάνο στον δεύτερο πύργο. Το τρίτο αεροπλάνο απέτυχε να πέσει στον λευκό οίκο αλλά έπεσε στο πεντάγωνο Ουάσιγκτον.

Ξεκάθαρα πια η Αμερική δεχόταν επίθεση. Σιωπή... τα μαθήματα να μην ξεκινούν και να περιμένουμε... και μετά σε λίγα λεπτά η κατάρρευση των πύργων. Ενημέρωση από τον advisor μου για εκκένωση. Πανδαιμόνιο. Κλείσιμο των πάντων, εντολή όλοι στα σπίτια τους, όλη η χώρα.

Γραμμές τηλεφωνικές να μην πιάνουν, social και smart phones δεν υπήρχαν και φυσικά ούτε καν emails. 3 ημέρες κλεισμένοι στα σπίτια μας, μέχρι να ενημερωθούμε εκ νέου από τις ειδήσεις για τις εξελίξεις. Το έζησα το πανδαιμόνιο… Την πρώτη ημέρα του Πανεπιστημίου μου. Σήμερα η πρώτη ημέρα του παιδιού μου στο κολέγιο - πανεπιστήμιο και όλα κάπως ζωντανεύουν μετά από 25 χρόνια».

