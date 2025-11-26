Ιωάννα Κωνσταντινίδου: «Δέχτηκα επαναλαμβανόμενη κακοποίηση σε ηλικία 7 έως 10 ετών από δύο άτομα»

Η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, Ιωάννα Κωνσταντινίδου, ήταν καλεσμένη στο The 2Night Show το βράδυ της Τρίτης (25/11) και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την επαναλαμβανόμενη κακοποίηση που υπέστη στην παιδική της ηλικία από πρόσωπα του κοντινού της περιβάλλοντος.

«Πέρασα εξαιρετικά δύσκολα στην παιδική μου ηλικία, η αλήθεια είναι αυτή. Είχα κακοποίηση και ήταν στην ηλικία των 7 έως 10 ετών.

Ήταν επαναλαμβανόμενη, δύο ήταν αλλά ο ένας σαφώς μεγαλύτερος μου και γείτονας που είχε πρόσβαση σε μένα.

Δεν ήταν δύσκολο να έχει πρόσβαση γιατί ήμουν κάπως παραμελημένη, ως παιδί. Οι γονείς μου δούλευαν πάρα πολύ, χώρισαν και μετά έμενα με την γιαγιά μου από την πλευρά της μητέρας μου.

Εκεί δεν ήταν πολύ ευχάριστα τα πράγματα γιατί οι άνθρωποι είχαν μάθει να ζουν διαφορετικά, σαφώς σκληραγωγημένοι», είπε αρχικά η Ιωάννα Κωνσταντινίδου.

«Κάποια στιγμή βρήκα το θάρρος και μίλησα στη γιαγιά μου, λίγο καιρό μετά από το πρώτο ή δεύτερον συμβάν, ήταν όμως αρνητική.

Μάλιστα αντέδρασε με ντροπή, με την έννοια να μην το επικοινωνήσω πουθενά και να μείνει εδώ. Τραγικό», εξομολογήθηκε η ίδια, φανερά συναισθηματικά φορτισμένη.

«Το αμέσως επόμενο ήταν να επαναληφθεί αυτό μετά από κάποιο καιρό και ανά διαστήματα, η λεγόμενη θώπευση, δηλαδή σεξουαλική παρενόχληση - κακοποίηση.

Ας το πούμε ότι δεν είναι ολοκληρωμένη πράξη, είναι πολύ περισσότερο χαιδεύω τις ευαίσθητες περιοχές ενός παιδιού», πρόσθεσε η Ιωάννα Κωνσταντινίδου.