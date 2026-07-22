Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πανό με το μήνυμα «Ρία, θα με παντρευτείς;» που αρνήθηκε να σηκώσει

Η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδεία ανά την Ελλάδα και χθες Τρίτη (21/7) αποθεώθηκε στην Μύκονο, ξεσηκώνοντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πετεινάρου για να την απολαύσει live.

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Η αγαπημένη τραγουδίστρια έφτασε στον χώρο της συναυλίας μέσα σε ένα τεράστιο μαύρο τζιπ που οδηγούσε ο σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου, όπως αναφέρει το Mykonos Live TV με τον ρεπόρτερ του site να επιχειρεί να δώσει στον Αλεξάνδρου ένα πανό που έγραφε «Ρία, θα με παντρευτείς;» προκειμένου εκείνος να το σηκώσει κατά την διάρκεια της συναυλίας.

Ωστόσο, ο σύντροφος της Ρίας Ελληνίδου αρνήθηκε να το κάνει, επιστρατεύοντας το γέλιο του, ενώ όσο η σύντροφός του ήταν επί σκηνής δεν σταμάτησε να τραγουδάει, να χορεύει και να βγάζει βίντεο.