Ιωάννα Τούνη: «Τα πιο όμορφα συμβαίνουν offline» - Οι πόζες στο ηλιοβασίλεμα και το μήνυμα που έστειλε

Με άκρως ρομαντική διάθεση η Ιωάννα Τούνη στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της με τη γνωστή influencer να ανεβάζει στο Instagram μια σειρά από πόζες στο ηλιοβασίλεμα, τις οποίες είχε τραβήξει στο πρόσφατο ταξί της στο Μπαλί.

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Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να τονίσει στους followers της την ομορφιά του ηλιοβασιλέματος χωρίς φίλτρα, αλλά και να υπενθυμίσει - κάτι που μπορεί να ξεχνάμε πολλές φορές - πως «τα πιο όμορφα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν offline».

«Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος…

Την ώρα που έβγαζα τις φωτογραφίες συνειδητοποίησα πόσο μαγικά φαίνονται όλα!

Κανένα φίλτρο… Μόνο το ηλιοβασίλεμα… Και είναι ακόμα πιο όμορφο από κοντά!

Ίσως γι' αυτό αξίζει να αφήνουμε πού και πού το κινητό στην άκρη και να κοιτάμε λίγο περισσότερο γύρω μας», έγραψε αρχικά η γνωστή influencer.

«Ο ουρανός. Η θάλασσα. Το φως λίγο πριν νυχτώσει. Αυτά είναι η υπενθύμιση ότι η πραγματικότητα εξακολουθεί να κερδίζει!

Και τελικά όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία… Τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν οι στιγμές που είναι 100% αληθινές.

Ίσως τελικά τα πιο όμορφα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν offline», κατέληξε η Ιωάννα Τούνη.

Το σίγουρο είναι ότι η ανάρτηση της γνωστής influencer με συνολικά 14 πόζες στο ηλιοβασίλεμα ενθουσίασε τις «συμπεθέρες» της με τα like, τις καρδιές σε emoji και τα κολακευτικά σχόλια για το γυμνασμένο σώμα της να πέφτουν «βροχή».