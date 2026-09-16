Στον Γιώργο Μαζωνάκη αφιέρωσε τη συναυλία της η Ιουλία Καλλιμάνη, λέγοντας συγγνώμη για το γεγονός ότι βρήκε τη δύναμη να τραγουδήσει, παρά τον ξαφνικό χαμό του συναδέλφου της.



Το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, η Ιουλία Καλλιμάνη πραγματοποίησε συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, στην «γενέτειρα» του Γιώργου Μαζωνάκη. Την Κυριακή, πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στο λαϊκό προσκύνημα για τον τραγουδιστή, ενώ τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.

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Η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε επί σκηνής για τον χαμό του καλλιτέχνη και λίγο πριν ερμηνεύσει το τραγούδι του «Ώρες Μικρές», αναφέρθηκε και στην απόφασή της να πραγματοποιήσει κανονικά τη συναυλία της, καθώς τις προηγούμενες ημέρες ορισμένοι καλλιτέχνες είχανανακοινώσει ότι ακυρώνουν τις εμφανίσεις τους ως ένδειξη σεβασμού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.



«Θα ήθελα η αποψινή συναυλία να είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από κοντά μας τόσο άδικα και θα ήθελα να πούμε ένα τεράστιο συγγνώμη που βρίσκουμε τη δύναμη να τραγουδάμε σήμερα, αλλά η ζωή συνεχίζεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έφυγε, να αναπαυτεί η ψυχούλα του, ο Κύριος να του πάρει όλες τις αμαρτίες - γιατί όλοι έχουμε αμαρτίες - να αναπαύσει την ψυχούλα του, να τον κρατάει δίπλα του και "Γιώργο αφιερωμένη αυτή η συναυλία σήμερα για εσένα"», είπε η Ιουλία Καλλιμάνη κοιτάζοντας ψηλά.