«Ιθάκη»: Τα κομμάτια που ζήτησε ο Χειλάκης να διαβάσει ο Τσίπρας και η δήλωση για το 2015

Από τους πρώτους ανθρώπους που είχαν στα χέρια τους την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα ήταν ο Αιμίλιος Χειλάκης, από τον καιρό που ακόμα γίνονταν διορθώσεις στην έκδοση, αφού ο ηθοποιός έχει δώσει τη φωνή του για το audiobook, την ακουστική μεταφορά του βιβλίου.

Η γνωριμία τους ωστόσο είναι παλαιότερη όπως περιέγραψε ο ηθοποιός στην εκπομπή Buongiorno, αφού ο εκείνος είναι ψηφοφόρος του και ο Αλέξης Τσίπρας θεατής των παραστάσεών του. «Τον έχω ψηφίσει, τον έχω πιστέψει, έχω υπάρξει εκεί. Δεν έχω υπάρξει ποτέ μέλος του κόμματος. Είναι μεγάλη τιμή ένας Έλληνας πολίτης να γνωριστεί με τον άνθρωπο που έχεις ψηφίσει. Και νομίζω ότι και ο Αλέξης με αντιμετωπίζει ως έναν Έλληνα πολίτη, ο οποίος είναι γνώστης του χώρου, των προβλημάτων και τον ακούει, όπως και πολλούς», σημείωσε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Διαβάστε ακόμα: Τσίπρας για Μάτι: «Πρώτη φορά άκουσα τον εαυτό μου να ψιθυρίζει Γιατί, Θεέ μου;»

Πώς του έγινε η πρόταση να δώσει τη φωνή του στην «Ιθάκη»

Σε ερώτηση σχετικά με το αν τον επέλεξε ο πρώην πρωθυπουργός για αυτό τον λόγο, ο ηθοποιός απάντησε: «Το σπουδαίο που επέλεξε είναι η bookvoice, η πλατφόρμα ηχοβιβλίων που είναι άρτια και στο πώς είναι στημένη και πώς βγάζει το προϊόν της. Τυχαίνει να είμαι μέτοχος της bookvoice. Είπε ότι "όταν έχω εσένα που σε ξέρω και έχεις μια εταιρεία σημαντική, θα ήθελες να συνεργαστούμε;" και είπα "με μεγάλη μου χαρά". Και μία τέτοια πλατφόρμα δεν θα μπορούσε να μην έχει ένα τέτοιο βιβλίο του Α. Τσίπρα που είναι από τους σημαντικότερους εκφραστές της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια.

Όσο για το πού αποδίδει το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου ο ίδιος: «Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον γιατί ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια μιλάει ενώ δεν είχε μιλήσει, και τα λέει όλα. Υπάρχει και το scripta manent», λέει.

Διαβάστε ακόμα: Κωνσταντοπούλου για βιβλίο Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»

Πώς σχολίασε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ο Αιμίλιος Χειλάκης

Συνεχίζοντας ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρει: «Όταν διάβασα πρώτη φορά το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, συνειδητοποίησα δυο πράγματα. Το ένα είναι ότι το βιβλίο έχει σωστή σύνταξη, σωστά ελληνικά αλλά έχει και δομημένο στόχο. Ακούμε πια τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα τώρα που με έναν τρόπο έχει φύγει από την πολιτική… Δεν έχω ιδέα αν θα φτιάξει κόμμα. Ο στόχος του βιβλίου νομίζω ότι είναι αυτό που λέει, να ακουστεί η δική του αλήθεια. Ακούμε τη θέση ενός ανθρώπου που έχει κατηγορηθεί για πολλά πράγματα».

Τα κομμάτια που ζήτησε ο Χειλάκης να διαβάσει ο Τσίπρας

Αποκάλυψε επίσης ότι ο ίδιος ήταν που ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να διαβάσει συγκεκριμένα αποσπάσματα από το βιβλίο. «Εμένα με συγκλόνισε αυτό που του ζήτησα μετά. Πήρα το βιβλίο, το διάβασα και τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι νομίζω ότι οφείλει τρία πράγματα να τα διαβάσει ο ίδιος. Τον πρόλογο, την νύχτα της διαπραγμάτευσης και τον επίλογο. Μου έκανε μεγάλη τιμή να το δεχτεί… Νομίζω ότι αυτό ξαφνικά γίνεται μια παρακαταθήκη για το μέλλον, το ότι ακούμε τον ίδιο τον Αλέξη να διαβάζει αυτά που έχει γράψει για πολύ σημαντικές στιγμές».

Επιπλέον, ο ηθοποιός ανέφερε: «Αν τα ξέραμε όλα αυτά που είχαν γίνει το 2015, οι ψηφοφόροι του θα είχαμε γλιτώσει μια συλλογική θλίψη».