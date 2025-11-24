Τσίπρας για Μάτι: «Πρώτη φορά άκουσα τον εαυτό μου να ψιθυρίζει Γιατί, Θεέ μου;»

Στις σελίδες του βιβλίου του, Ιθάκη, ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρεται εκτενώς και στην τραγωδία στο Μάτι, από την οποία έχασαν τη ζωή τους με οδυνηρό τρόπο 104 άνθρωποι.

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το Μάτι «την πιο σκοτεινή, την πιο οδυνηρή και τραυματική δοκιμασία της πρωθυπουργικής του διαδρομής. «Μια προσωπική συντριβή. Ο αφανισμός ανυποψίαστων ανθρώπων απο μια αδυσώπητη δύναμη που έπρεπε, αλλά δεν μπορέσαμε, να ελέγξουμε», γράφει χαρακτηριστικά.

«Γιατί, Θεέ μου;»

«Πρώτη φορά άκουσα τον εαυτό μου να ψιθυρίζει «Γιατί, Θεέ μου;». Εγώ, που ποτέ δεν επικαλέστηκα τον Θεό για να εξηγήσω το Σύμπαν, που είχα μάθει να ψάχνω τις αιτίες στη γη, όχι στον ουρανό. Και όμως. Εκείνη τη νύχτα, αυτές τις λέξεις γέννησε η απόγνωσή μου (…)», σημειώνει.

Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει την περιγραφή του, τονίζοντας: «Μόλις προσγειωθήκαμε, πήγα απευθείας στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Η ενημέρωση που ζήτησα, αποσπασματική, δυσοίωνη, αλλά χωρίς καθαρή εικόνα της καταστροφής και χωρίς τον ειρμό και τη σιγουριά που πιστοποιούν ότι ο συντονισμός λειτουργεί.

Θεώρησα κάποια στιγμή ότι αυτό που τους εμπόδιζε να μιλήσουν καθαρά ήταν η παρουσία ενός συνεργείου της ΕΡΤ που κατέγραφε τη συζήτηση. Αλλά και όταν το συνεργείο έφυγε, δεν άλλαξε κάτι στην ατμόσφαιρα, λες και οι άνθρωποι κρύβονταν από την αλήθεια και τον ίδιο τον εαυτό τους.

Κάποιος μόνο χαμηλόφωνα είπε:

-«Πρόεδρε… τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα».

-«Υπάρχει περίπτωση να έχουμε νεκρούς;»

-«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα, αλλά ζήτησαν σάκους πριν από λίγο». Η φράση αυτή με πάγωσε. (…)

Ο συντονισμός είχε χαθεί και ο καθένας έκανε ό,τι του επέτρεπαν τα μέσα και οι δυνάμεις του. Δεν υπήρχε ενιαίος έλεγχος, γι’ αυτό δεν υπήρχε και ενιαία εικόνα. Λίγο αργότερα, έφτασε η πρώτη διασταυρωμένη πληροφορία για τους νεκρούς (…) Έδωσα αμέσως εντολή στον Τζανακόπουλο να το ανακοινώσει, πράγμα που έκανε γύρω στις 2.30 το πρωί. Η χώρα έπρεπε να ενημερωθεί».