Καταπέλτης ο Γιώργος Λιάγκας για Τσιτσιπά: «Είναι ένα ανώριμο παιδάκι που από τα 6 του βάραγε ένα μπαλάκι κάθε μέρα»

Καταπέλτης ο Γιώργος Λιάγκας για Στέφανο Τσιτσιπά μετά την αποκάλυψη από Έλληνα κάτοικο του Μονακό ότι ο τενίστας δεν διαθέτει ούτε ελληνικό, ούτε μοναγάσκικο δίπλωμα οδήγησης.

Η μαρτυρία έρχεται στο φως μετά το πρόστιμο για την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στην Αττική οδό με το supercar του την ευθύνη για το οποίο έχει πάρει ο πατέρας του.

«Το αποτύπωμα που αφήνουμε στη ζωή δεν είναι μόνο να είμαστε σπουδαίοι αθλητές, σπουδαίοι παρουσιαστές, επιστήμονες αλλά να είμαστε και σπουδαίοι άνθρωποι.

Μου έλεγε χθες η Δέσποινα ότι πλήρωσε για έξοδα για να συμμετάσχει ένα παιδάκι σε τουρνουά που δεν είχε λεφτά.

Κανείς δεν λέει ότι είναι κακός άνθρωπος, όμως σε μία τέτοια κρίσιμη στιγμή οι χειρισμοί καταδεικνύουν πόσο σε ενδιαφέρει η κοινή γνώμη για εσένα ή αν τη γράφεις στα παλαιότερα των υποδημάτων σου», ξεκίνησε να λέει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Πρωινό» το πρωί της Πέμπτης (11/12).

«Μάλλον αυτή η οικογένεια έχει θέμα με την ταυτοπροσωπία», συνέχισε κάνοντας μια παρένθεση για να αναφερθεί στο περιστατικό με τον σκύλο της μαμάς του που τελικά την ευθύνη είχε πάρει η θεία.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας συνέχισε: «Όλοι μας παρανομούμε, αλλά άλλο να σε πιάσουν με 10, 20, 30 ή 40 χλμ παραπάνω και άλλο με… triple score. Το αίμα σου μπορεί να “βράζει”, είσαι ένα νέο παιδί 27 χρονών, έχεις φτάσει στο νούμερο 3 παγκοσμίως και έχεις μαζέψει και καμιά εκατοστή εκατομμύρια στην άκρη… κατανοητό. Γίνεται όμως η “στραβή”, σε πιάνουν και τι κάνεις; Εκεί είναι η μαγκιά», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

«Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ένα παιδάκι. Τα παιδιά αυτά που δεν έχουν πάει σχολείο, έχουν πάει αλλά δεν είναι και το κυρίαρχο πράγμα… βάραγε ένα μπαλάκι από τα 6 του κάθε μέρα 7-8 ώρες και έπαιζε ένα παιχνίδι. Είναι παιδί, κάποιοι αθλητές που δεν έχουν ωριμάσει -γιατί ανωριμότητα δείχνει αυτό- δεν αντιλαμβάνονται. Το πρόβλημα που έχει ο Στέφανος όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν είχε ποτέ έναν στιβαρό άνθρωπο να του κάνει την επικοινωνία», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είναι ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές της Ελλάδας, είναι πρότυπο για τα νέα παιδιά και αυτή τη στιγμή πλήττεται η εικόνα του. Πρέπει να συμβουλευτεί κάποιον για την επικοινωνία του», κατέληξε στον σχολιασμό του ο Γιώργος Λιάγκας για τον Στέφανο Τσιτσιπά.