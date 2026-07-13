Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού στην Πάρο

Στην Πάρο βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και το ζευγάρι συνάντησε τον Γάλλο διεθνής του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, στο Paros Beach Hoops.

Η παρουσιάστρια της «Super Κατερίνα» όσο και ο επιχειρηματίας πόζαραν στο πλευρό του Εβάν Φουρνιέ με την Κατερίνα Καινούργιου να φοράει το πιο πλατύ της χαμόγελο και να ανεβάζει στη συνέχεια τις φωτογραφίες σε stories στο προφίλ της στο Instagram.

Κατερίνα Καινούργιου και Εβάν Φουρνιέ | @katken85 - Instagram

Παναγιώτης Κουτσουμπής και Εβάν Φουρνιέ | @katken85 - Instagram