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Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού στην Πάρο

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, πόζαραν με τον Γάλλο διεθνή του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ και ανέβασε τις φωτογραφίες στο Instagram.

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Κατερίνα Καινούργιου Εβάν Φουρνιέ
Κατερίνα Καινούργιου - Εβάν Φουρνιέ | @katken85 - Instagram
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Στην Πάρο βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και το ζευγάρι συνάντησε τον Γάλλο διεθνής του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, στο Paros Beach Hoops.

Η παρουσιάστρια της «Super Κατερίνα» όσο και ο επιχειρηματίας πόζαραν στο πλευρό του Εβάν Φουρνιέ με την Κατερίνα Καινούργιου να φοράει το πιο πλατύ της χαμόγελο και να ανεβάζει στη συνέχεια τις φωτογραφίες σε stories στο προφίλ της στο Instagram.

Κατερίνα Καινούργιου Εβάν Φουρνιέ
Κατερίνα Καινούργιου και Εβάν Φουρνιέ | @katken85 - Instagram
Παναγιώτης Κουτσουμπής Εβάν Φουρνιέ
Παναγιώτης Κουτσουμπής και Εβάν Φουρνιέ | @katken85 - Instagram

 

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