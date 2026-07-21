Κατερίνα Ζαρίφη: «Μου γαμ@@στε λίγο;» - Η κατάλληλη απάντηση για όλα τα «αδυνάτισες, πάχυνες»

Η Κατερίνα Ζαρίφη ανέβασε ένα από τα από τα πιο to the point βίντεο για ένα θέμα που γίνεται αντικείμενο σχολιασμού είτε είσαι στο ένα άκρο είτε στο άλλο είτε και στη μέση και οι τριγύρω θα σε ήθελαν κάπως αλλιώς: τα κιλά.

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Είτε έχεις περιττά κιλά είτε όχι, πάντα θα βρεθεί μια ψυχή να σου υπενθυμίσει «με αγάπη» πάντα πως πρέπει να πάρεις, να χάσεις, να γυμναστείς, να σφίξεις ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και αυτές ακριβώς τις «αγνές πάντα» προθέσεις σχολίασε η Κατερίνα Ζαρίφη στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok και στο οποίο πραγματικά συμπεριέλαβε όλες τις «κλασικές» ατάκες:

«Αχ αδυνάτισες, μπράβο, μπράβο. Τώρα είσαι καλή, τότε... Γιατί αδυνάτισες, ρε παιδάκι μου; Δεν σου πηγαίνει, δεν σου πηγαίνει καθόλου. Παλιά ήσουν πιο όμορφη.

Πω πω αδυνάτισες, αλλά έχεις χαλαρώσει πολύ. Μήπως να κάνεις λίγο γυμναστικούλα; Έλα, μωρέ τώρα, πήγες και αδυνάτισες. Χάλασαν τα πρόσωπά σου που ήσουν ωραία».

«Να κάνω και εγώ μια ερώτηση; Μου γα...στε λίγο; Όχι, ε; Κάτι είχα καταλάβει», είπε στο τέλος η Κατερίνα Ζαρίφη και να πούμε ότι δεν ταυτιζόμαστε; Ψέματα θα πούμε και όπως και η Σόφη από το θρυλικό «Ντόλτσε Βίτα», το ψέμα δεν το θέλουμε.

Περιττό να πούμε ότι με μια ματιά στα σχόλια στην ανάρτησή της στο TikTok, καταλαβαίνουμε πόσο αυτά που είπε στο βίντεο μίλησαν στην καρδιά των followers της με ένα σχόλιο να ξεχωρίζει γιατί συνοψίζει όλη την πραγματικότητα, αλλά και τη λύση σε μία φράση: «Ο κόσμος πάντα θα έχει κάτι να πει, οπότε γράφτους».