Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Πέθανε ο πατέρας του - Συγκινεί το ιδιαίτερο «αντίο»

Δύσκολες ώρες για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, αφού όπως αποκάλυψε ο ίδιος σήμερα (16/9) μέσω Facebook, προχθές Δευτέρα (14/9) πέθανε ο πατέρας του, Σπύρος, σε ηλικία 90 ετών.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ανέβασε στο προφίλ του στο Facebook μια παλιά φωτογραφία με τον πατέρα του και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Κάπου ψηλά, καλό ταξίδι και καλή αντάμωση, πατέρα».

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Μάλιστα, η ανάρτηση που έκανε ο γνωστός δημοσιογράφος είχε ιδιαίτερο ύφος αφού ήταν γραμμένη στα αγγλικά και έμοιαζε με επίσημη ανακοίνωση της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport - ΙΑΤΑ) στην οποία εργαζόταν ο Σπύρος Μπογδάνος μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

«Με βαθιά λύπη ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει τα μέλη για τον θάνατο του ΣΠΙΡΟΥ Γ. ΒΟΓΔΑΝΟΥ, Διευθυντή Τιμολογίων και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της OLYMPIC AIRWAYS στην IATA.

Ως διακεκριμένος ηγέτης στο πλαίσιο των Συνεδρίων Κυκλοφορίας, διαδραμάτισε έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών τιμολογιακών δομών και στην προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας κατά τη διάρκεια μιας εποχής μετασχηματισμών για την εμπορική αεροπορία και τον μεταπολεμικό κόσμο.

Με την εμπειρογνωμοσύνη, την ακεραιότητα και την αφοσίωσή του κέρδισε το βαθύ σεβασμό των συναδέλφων του σε ολόκληρο τον κλάδο.

Εξ ονόματος της Ένωσης και των αεροπορικών εταιρειών-μελών της, εκφράστηκαν τα θερμότερα συλλυπητήρια και η βαθιά συμπαράσταση προς την οικογένειά του και την Olympic Airways.

Θα ακολουθήσει επίσημη αναμνηστική ανακοίνωση και εγκύκλιος της Διάσκεψης Κυκλοφορίας μέσω ταχυδρομείου.

KNUT HAMMARSKJÖLD

Γενικός Διευθυντής της IATA», έγραψε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στην ανάρτησή του.