Νίκος Καρβέλας: Καλεσμένος στην πρεμιέρα του «Άνω Κάτω Κοινωνία» με τον Μπογδάνο στο Open

Ο Νίκος Καρβέλας έρχεται ζωντανά στο studio για την πρεμιέρα της εκπομπής του Open, «Άνω Κάτω... Κοινωνία» με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο αύριο Πέμπτη (17/9) στις 23:30 και μιλάει για όλους και για όλα!

Η «Άνω Κάτω… Κοινωνία» επιστρέφει στο OPEN, ανανεωμένη, ενημερωμένη και περισσότερο ανατρεπτική από ποτέ, βάζοντας στο επίκεντρο όσα απασχολούν πραγματικά το δημόσιο διάλογο, και όχι μόνο.

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Δυνατές αποκαλύψεις, αιχμηρός σχολιασμός και μοναδικές συνεντεύξεις, με την εκπομπή να ανοίγει τη συζήτηση γύρω από τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και να επιχειρεί να φωτίσει τις ιστορίες πίσω από την επικαιρότητα.

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος που με τη δημοσιογραφική του ματιά και το καυστικό του σχόλιο δίνει τον τόνο σε μια εκπομπή που δεν φοβάται να θέσει δύσκολα ερωτήματα.

Μαζί του η Εύη Φραγκάκη και ο Αναστάσιος Ντούγκας καταθέτουν την εμπειρία τους και τη δική τους ματιά πάνω στα πράγματα, ενώ στην εκπομπή συμμετέχει και ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο επίκεντρο υποθέσεων που απασχόλησαν την κοινή γνώμη μιλούν, αποκαλύπτουν τη δική τους αλήθεια και δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Ακόμα, φέτος, τα σχόλια, οι τάσεις και οι αντιδράσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπαίνουν ενεργά στο μικροσκόπιο της εκπομπής, γεφυρώνοντας την τηλεόραση με τον παλμό του διαδικτύου.

Οι πρωταγωνιστές της επικαιρότητας απέναντι στα ερωτήματα. Πρόσωπα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημόσιας συζήτησης ανοίγουν τα χαρτιά τους και μιλούν για όσα γνωρίζουν, όσα έζησαν και όσα μέχρι σήμερα δεν έχουν ειπωθεί.

Τέλος, κάθε εβδομάδα, πρόσωπα της δημόσιας ζωής που δεν περιμένει κανείς να δει, παραχωρούν συνεντεύξεις που θα συζητηθούν.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής καλεσμένος είναι ο Νίκος Καρβέλας και έρχεται για να κάνει …Άνω Κάτω την Κοινωνία. Ο ανατρεπτικός συνθέτης και συγγραφέας ζωντανά στο στούντιο μιλάει για όλους και για όλα.

Η «Άνω Κάτω… Κοινωνία» δεν έρχεται απλώς για να παρουσιάσει την επικαιρότητα. Έρχεται για να την αναλύσει, να την αμφισβητήσει και να ανοίξει τη συζήτηση.

«Άνω Κάτω… Κοινωνία»

Η κοινωνία στο επίκεντρο. Οι μεγάλες υποθέσεις στο προσκήνιο, χωρίς φίλτρα. Συνεντεύξεις που θα συζητηθούν.

Πρεμιέρα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 23:30 και κάθε Πέμπτη στις 23:30 στο OPEN.