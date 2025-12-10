Γιώργος Λιάγκας για Δέσποινα Βανδή: «Δεν θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»

Μία ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη για τη Δέσποινα Βανδή στην οποία την αποκαλεί «Θεά μου» στάθηκε αφορμή για να αποκαλύψει ο Γιώργος Λιάγκας ότι η σχέση του με την τραγουδίστρια έχει ψυχρανθεί.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής του «Πρωινού» ρωτήθηκε αν σκοπεύει να πάει στο νυχτερινό κέντρο που θα τραγουδάει η Δέσποινα Βανδή με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και σχολίασε: «Άντε εγώ θα πάω. Αυτοί θα χαρούνε που θα με δούνε; Δεν θέλω να φέρνω σε δύσκολη θέση τους ανθρώπους. Εγώ δεν έχω τίποτα με κανέναν. Γιατί να πάω στον εργασιακό τους χώρο αν είναι να τους χαλάσω τη διάθεση».

«Συγγνώμη, πιστεύεις ότι δε θέλει να σε δει η Δέσποινα;», ρώτησε ο Νίκος Γεωργιάδης, με τον παρουσιαστή να απαντά καταφατικά.

«Έτσι μαθαίνω και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Γιατί εγώ για τη Δέσποινα δεν είπα ποτέ τίποτα αρνητικό και την αγαπώ πάρα πολύ. Τον Βασίλη τον στήριξα όταν έγινε η βλακεία σε βαθμό που με έπαιρναν τηλέφωνο οι “επάνω” από εδώ και έλεγαν “τι έπαθε ο Λιάγκας και στηρίζει τον Μπισμπίκη που τον βρίζει όλη η Ελλάδα”. Και με πήρε και με ευχαρίστησε τότε ο Μπισμπίκης για τη στάση μου. Μετά έγινε η ιστορία με τον Ρούτσι όπου χάθηκε η μπάλα.

Και για τη Βανδή είπα, ότι προφανώς δεν ήξερε που μπήκε στο περιπολικό. Κι εγώ δε θα ήξερα. Εγώ δε θα έμπαινα στο περιπολικό, αλλά ούτε εγώ ήξερα ότι απαγορεύεται να μπει στον περιπολικό. Και τα έβαλα με την αστυνομία που την έβαλε μέσα. Αλλά εγώ δεν κατηγόρησα τη Βανδή. Λέω η Βανδή, εντάξει, δεν το ήξερε μπήκε. Κατηγόρησα την αστυνομία που σταμάτησε για τη Βανδή, ενώ για άλλους δε θα σταματούσε», περιέγραψε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Τώρα κάποιοι της είπαν ο Λιάγκας τα βάζει με τη Βανδή, τι να κάνουμε τώρα; Εμένα μ’ αρέσει και σαν τραγουδίστρια η Βανδή κι έχει πει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια», κατέληξε ο παρουσιαστής.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα λίγες ημέρες μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, είχε έρθει στην επιφάνεια βίντεο που έδειχνε τη Δέσποινα Βανδή να επιβιβάζεται σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ για τη μεταφορά της επειδή έπαθε λάστιχο το όχημα που τη μετέφερε στη Χαλκιδική όπου είχε συναυλία.