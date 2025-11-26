Γιώργος Λιάγκας κατά Μπισμπίκη: «Ε όχι ρε Βασίλη τι περιμένεις δηλαδή; Ότι δεν θα το παίξουν παντού;»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν καλεσμένος στο Στούντιο 4 χθες Τρίτη (25/11) και αναφέρθηκε στον τρόπο που χειρίστηκαν τα μέσα την υπόθεση με το τροχαίο του στη Φιλοθέη με τον Γιώργο Λιάγκα σήμερα (26/11) μέσα από το Πρωινό να του λέει πως δεν είναι ωραίο να τσουβαλιάζει εκπομπές και να τονίζει πως οι δικοί του χειρισμοί τον έβαλαν στο στόχαστρο το προηγούμενο διάστημα.

«Ο συμπαθής Βασίλης Μπισμπίκης τα έχει λίγο συγκεχυμένα στο μυαλό του και κάνει ένα άδικο τσουβάλιασμα. Δεν είμαστε όλοι "πρωινάδικα", το ότι είμαστε 5-10 εκπομπές στην ίδια ζώνη δεν σημαίνει ότι όλοι κάνουμε την ίδια δουλειά.

Ούτε όλο το prime time είναι το ίδιο, άλλα σίριαλ πάνε καλά, άλλα έχουν αξιοπρέπεια, άλλα δεν είναι ωραία. Παλιά έλεγαν τα μεσημεριανάδικα.

Δεν είναι ωραίο να τσουβαλιάζουμε, είναι κακό. Αυτό δηλαδή που ο ίδιος κατηγορεί ότι του κάνουν, δεν είναι ωραίο να το κάνει και αυτός», σχολίασε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Το ότι βγήκε μία εκπομπή και ξεκίνησε ένα θέμα για το τι γίνεται με τον κύριο Μπισμπίκη και με την κυρία Παππά, νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μου "πρωινάδικο" εμείς βγήκαμε και το καυτηριάσαμε και λέγαμε ότι δεν τρέχει και τίποτα, είπαμε ότι είναι φίλοι και το "κόψαμε".

Άλλοι το ξεκίνησαν αυτό το παιχνιδάκι και δεν ήταν τα "πρωινάδικα", αλλά τα σάιτ και το διαδίκτυο, εκεί έγινε το πανηγύρι. Γιατί δεν τα βάζει με το διαδίκτυο; Αυτό το απαράδεκτο, κίτρινο, άθλιο, ντροπιαστικό σχόλιο έγινε στο διαδίκτυο. Άρα, λοιπόν, μην τσουβαλιάζουμε ανθρώπους και πράγματα», τόνισε ο παρουσιαστής του Πρωινού χωρίς να κρύβει την ενόχλησή του.

«Είπε, επίσης, ο κύριος Μπισμπίκης ότι δεν θέλει να τον παίζουν οι πρωινές εκπομπές. Σε όλο τον κόσμο οι ηθοποιοί απασχολούν, κάποιοι επιλέγουν να ζουν μια ζωή μακριά από τα φώτα και άλλοι μπροστά στα "φώτα".

Επιλέγεις να είσαι δίπλα στην πιο διάσημη, ίσως, τραγουδίστρια στην Ελλάδα - είναι ένα πολύ lifestyle πρόσωπο η Δέσποινα - και τη σχέση αυτή δεν την κρατάτε για εσάς, αλλά το κάνετε πολύ εξωστρεφές.

Τραγουδάει η Δέσποινα στα μπουζούκια και πάει ο Βασίλης και από τον έρωτά του χορεύει ένα ζεϊμπέκικο, καλά κάνει. Περιμένεις, ρε Βασίλη, ότι αυτό δεν θα το παίξουν παντού; Πες μου μία εκπομπή που δεν έχει ασχοληθεί με αυτή την πλάκα, αν χορεύεις ή όχι καλό ζεϊμπέκικο στη Δέσποινα. Δεν μπορεί η τηλεόραση να μην ασχοληθεί με αυτό.

Όταν λοιπόν η τηλεόραση θα ασχοληθεί με το ζεϊμπέκικό σου, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα ασχοληθεί και με τη “στραβή” σου», επεσήμανε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εγώ που σε στήριξα και μου είπες ότι το εκτιμάς τη στάση μου, άκουσα τα εξ αμάξης. Έπαιρναν τηλέφωνο από τον ΑΝΤ1 και ρώταγαν τι έπαθε ο Λιάγκας και στηρίζει τον Μπισμπίκη.

Έπιασαν τη Δήμητρα Ματσούκα με χειρότερα παραπτώματα από το δικό σου. Βγαίνει λοιπόν η Ματσούκα σε όλα τα κανάλια, λέει "έκανα ένα τεράστιο λάθος", ζητάει συγγνώμη, λέει "είμαι αμελής". Βλέπεις να ασχολείται κανένας; Το έκλεισε το θέμα. Άρα, δεν είναι δυο μέτρα και δυο σταθμά, Βασίλη.

Εσύ την επόμενη ημέρα βγήκες έξω από ένα δικαστήριο και μάλωσες τους δημοσιογράφους.

Η Δήμητρα Ματσούκα κάλεσε όλα τα κανάλια, όλες τις εκπομπές για να κάνει δηλώσεις, δεν απέκλεισε κανέναν και είπε την αλήθεια της. Ούτε πήγε σε φίλους δημοσιογράφους 100 μέτρα από την απεργία πείνας του Ρούτσι. Την ξέσκιζαν στα social, βλέπεις να ασχολείται κανένας; Έσβησε το θέμα.

Άρα, δεν είναι δυο μέτρα δυο σταθμά, Βασίλη. Τα μέτρα και τα σταθμά τα ορίζουμε εμείς οι ίδιοι. Είναι οι χειρισμοί των ανθρώπων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την κοινή γνώμη.

Από και και πέρα όμως, τα δύο μέτρα και σταθμά, ε όχι ρε Βασίλη! Τι δύο μέτρα και σταθμά; Είναι και οι δικοί μας χειρισμοί που ξεσηκώνουν αντιδράσεις πολλές φορές», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.