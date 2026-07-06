Βικτωρία Δέλλα: «Μαμά, μου λείπεις όσο τίποτα» - Αποφοίτησε η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα

Η Βικτώρια Δέλλα, κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, έκανε εχθές μια συγκινητική ανάρτηση για την μητέρα της, με αφορμή την αποφίτησή της.

Υπενθυμίζεται ότι, η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου, και πλησιάζουν οι 40 ημέρες από τον θάνατό της.

Η κόρη της, παραθέτοντας μια φωτογραφία με τον πατέρα της από τη στιγμή της αποφοίτησης, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου.

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Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα.

Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του κι ένα κομμάτι από εσένα. Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου.Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις», δήλωσε.