Χρυσικού για τον θάνατο της Μαστροκώστα: «Αυτό που έκανε ο Δέλλας, θα έπρεπε να κάνει κάθε άντρας»

Στον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα αναφέρθηκε η Δώρα Χρυσικού, καθώς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης και σωστής διάγνωσης και της υποστήριξης από στενό περιβάλλον.

«Με συγκλόνισε ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα, γιατί ήταν μια νέα γυναίκα που πάλευε πολλά χρόνια, δεν μου αρέσει η λέξη πάλευε, αντιμετώπιζε σθεναρά την ασθένειά της. Αυτό που είπε σε μια διάλεξή της, ότι πρέπει να ζητάς δεύτερη και τρίτη γνώμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να έχεις τόσες γνώμες ώστε να καταλήξεις σε αυτόν τον άνθρωπο, τον γιατρό που σου δημιουργεί τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, όχι μόνο ως γιατρός αλλά και ως άνθρωπος», είπε αρχικά η Δώρα Χρυσικού.

Αναφορικά με τον τρόπο τον οποίο στήριξε ο Τραϊανός Δέλλας τη σύζυγό του, η ηθοποιός δήλωσε: «Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι κάναμε τόσο ζήτημα ένα πράγμα που για εμένα θα έπρεπε να είναι δεδομένο και αυτονόητο. Έχουμε δει να μην συμβαίνει αυτό, και επειδή έχω συνομιλήσει με πάρα πολλές γυναίκες που έχουν πάθει γυναικείους ογκολογικούς καρκίνους, έχω ακούσει ιστορίες που τις έχουν αφήσει με φοβερό τρόπο».

«Προφανώς, αυτό που έκανε ο Δέλλας είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο κάθε άντρας, γιατί ένας άνθρωπος που αρρωσταίνει, δεν παύει να είναι αυτό που ήταν και πριν. Ο ίδιος άνθρωπος είναι. Αυτό που αγάπησες σε έναν άνθρωπο, αυτό παραμένει. Μπορεί κάποια πράγματα να αλλάζουν στην εμφάνισή του, αλλά δεν είμαστε μόνο τα μάτια μας, ούτε μόνο τα μαλλιά μας, ούτε μόνο ένα ωραίο στήθος ή ένα ωραίο σώμα, είμαστε πολλά περισσότερα από αυτά» συμπλήρωσε.