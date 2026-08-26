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Μαντώ για Δημήτρη Κόκοτα: «Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς; Πόσο θα μας λείψεις»

Το συγκινητικό αντίο της Μαντώς στον Δημήτρη Κόκοτα. «Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς; Πόσο θα μας λείψεις», είπε η γνωστή τραγουδίστρια.

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Μαντώ | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η Μαντώ θέλησε να αποχαιρετίσει τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, με την αγαπημένη τραγουδίστρια να δείχνει να μην μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί, ενώ αναρωτήθηκε γιατί οι καλύτεροι άνθρωποι από τον χώρο της μουσικής, όπως εκείνος, «φεύγουν» νωρίς.

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Αναλυτικότερα, η Μαντώ ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μία χαμογελαστή φωτογραφία του Δημήτρη Κόκοτα και έγραψε:

«Δημήτρη μου δεν μπορώ να το πιστέψω... Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς; Πόσο θα μας λείψεις…Καλό Παράδεισο ψυχή μου».

 

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