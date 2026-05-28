Τα γενέθλιά του έχει σήμερα (28/5) ο Γιώργος Λιάγκας και η σύντροφός του, Μαρία Αντωνά, θέλησε να του ευχηθεί μέσω Instagram, ανεβάζοντας μια κοινή τους φωτογραφία, την πρώτη του ζευγαριού στο Instagram.

«Χρόνια πολλά, Kαπετάνιε της καρδιάς μου. Να είσαι γερός και να χαμογελάς πάντα σαν μικρό παιδί», έγραψε η Μαρία Αντωνά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου δύο χρόνια αν και τους πρώτους μήνες απέφευγαν δημόσιες εμφανίσεις μαζί ή να μιλάνε ο ένας για τον άλλο, αλλά στη συνέχεια έγιναν πιο εξωστρεφείς αν και συνεχίζουν να κρατούν χαμηλούς τόνους.

Σε συνέντευξή της στη Super Κατερίνα αυτή την εβδομάδα η Μαρία Αντωνά μίλησε για τον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Τον αγαπάω, τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει.

Είμαι ένας άνθρωπος που εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω».