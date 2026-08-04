Μαρία Μενούνος: Πήγε γονατιστή στην Παναγία της Τήνου για να προσκυνήσει μαζί με την κόρη της

Τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Τήνο επισκέφτηκε η Μαρία Μενούνος μαζί με την κόρη της, Αθηνά, με την Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια να ακολουθεί γονατιστή το ιερό μονοπάτι του προσκυνήματος και στη συνέχεια να μοιράζεται στιγμιότυπα μέσα από το προφίλ της στο Instagram.

«Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου τις έχω βιώσει στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιώ προσκυνήματα στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αίγινα, όπου είχα την ευλογία να ακούσω τον Άγιο να χτυπά μέσα από τον τάφο του. Έτσι, η σύνδεσή μου μαζί του έγινε ακόμη πιο δυνατή.

Η πίστη μας απέκτησε τόσο βαθύ νόημα, ώστε βαφτίσαμε την Αθηνά στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο West Covina. Πιστεύω πραγματικά στα θαύματά του και έχω γίνει μάρτυρας πολλών από αυτά στη δική μου πορεία. Όσοι δεν έχουν δει την ταινία "Ο Άνθρωπος του Θεού", τους τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι ένας όμορφος τρόπος να γνωρίσουν την εκπληκτική ζωή του.

Φέτος, όμως, ένιωσα ένα κάλεσμα να επισκεφθώ την Τήνο», εξομολογήθηκε αρχικά η Μαρία Μενούνος.

«Η μητέρα μου μού έδωσε το όνομα της Παναγίας και σε όλη μου τη ζωή αισθανόμουν την προστασία της. Από τότε που έγινα μητέρα, αυτή η σύνδεση έγινε ακόμη βαθύτερη.

Κάθε βράδυ, στις προσευχές μου, της ζητώ να προστατεύει την Αθηνά και να με καθοδηγεί ώστε να καταλαβαίνω τι έχει ανάγκη. Και με κάποιον τρόπο νιώθω πάντοτε αυτή την καθοδήγηση.

Υπάρχουν στιγμές που λέω κάτι στην Αθηνά ή αντιλαμβάνομαι ενστικτωδώς τι χρειάζεται και σταματώ για να αναρωτηθώ: "Από πού ήρθε αυτό;". Τότε καταλαβαίνω ότι είναι η Παναγία που με καθοδηγεί.

Μία από τις πιο συγκινητικές εμπειρίες του ταξιδιού ήταν η επίσκεψή μας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Τήνο.

Πρόκειται για έναν από τους ιερότερους προσκυνηματικούς τόπους της Ελλάδας. Σύμφωνα με την παράδοση, οι πιστοί ανεβαίνουν γονατιστοί από το λιμάνι έως τον ναό, ως πράξη πίστης, ευγνωμοσύνης και προσευχής ή για να εκπληρώσουν ένα τάμα προς την Παναγία.

Κάτω από τον ναό αναβλύζει ιερό αγίασμα, το οποίο έχει χαρίσει ελπίδα και ίαση σε αμέτρητους ανθρώπους.

Το να μπαίνω στην εκκλησία μαζί με την Αθηνά είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Προσευχήθηκα η ίδια αγάπη και προστασία να τη συνοδεύει σε κάθε βήμα της ζωής της. Προσευχήθηκα για την οικογένεια και τους φίλους μας», πρόσθεσε.

«Μόλις μπήκα μέσα, πλημμύρισα από συγκίνηση. Σπάνια έχω νιώσει τόση αγάπη συγκεντρωμένη σε έναν μόνο χώρο. Το ίδιο ένιωσε και ο νονός της Αθηνάς, ο κουμπάρος μου.

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της επίσκεψής μας ήταν οι ιστορίες που μας αφηγήθηκε ο πατέρας Πέτρος Γεώργιος, ο οποίος αφιέρωσε χρόνο για να μας ξεναγήσει στους ιερούς χώρους του ναού και να μοιραστεί μαζί μας την ιστορία τους.

Όποιος σχεδιάζει ένα ταξίδι στην Ελλάδα, αξίζει πραγματικά να επισκεφθεί την Τήνο. Και όσοι βρεθούν εκεί, μπορούν να μείνουν στο Odera. Ήταν ένας τόπος γεμάτος γαλήνη και μαγεία», κατέληξε η Μαρία Μενούνος.