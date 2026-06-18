Μαρία Σολωμού: Ξέχνα το φουντωτό σγουρό μαλλί - Η εντυπωσιακή αλλαγή στο λουκ της στα Mad VMA 2026

Το «παρών» έδωσε χθες (17/6) η Μαρία Σολωμού στα Μad Video Music Awards 2026 που πραγματοποιήθηκαν στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do και μάλιστα, η αγαπημένη ηθοποιός έδωσε το βραβείο «Βίντεο της Χρονιάς» στην Ελένη Φουρέιρα για το τραγούδι «Alleluia.

Η Μαρία Σολωμού επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο στενό στράπλες μίνι φόρεμα που αναδείκνυε το καλλίγραμμο σώμα της και ψηλά πέδιλα, αλλά αυτό που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο σε καμία περίπτωση είναι το χτένισμά της.

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Αντί για το χαρακτηριστικό λουκ της με το σγουρό φουντωτό μαλλί, η Μαρία Σολωμού υιοθέτησε χθες ένα κοντό καρέ με κυματισμούς.

Και για όποιον αναρωτιέται εάν το συγκεκριμένο χτένισμα είναι μόνιμο, η απάντηση είναι όχι και το ξεκαθρίσε η ίδια, σε δηλώσεις της στην κάμερα του Buongiorno. «Δούλεψε πολύς κόσμος γι' αυτό το αποτέλεσμα. Πολλοί πίστεψαν ότι είναι κάτι μόνιμο, δεν αλλάζω τα μαλλιά μου, αλλά γενικώς αλλάζω», δήλωσε η Μαρία Σολωμού.

Όταν ρωτήθηκε δε για το πώς αντέδρασε ο γιος της όταν την είδε να βγαίνει έτσι από το σπίτι, η γνωστή ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι «δεν βγήκα έτσι από το σπίτι. Ο γιος μου δεν μένει σπίτι, έχει το δικό του, αλλά αν δει φωτογραφία θα μου πει "ωχ, τι έπαθες καλέ;"».