Μάρω Κοντού: Συγκινούν τα τελευταία λόγια της - «Να βάλω τα πόδια μου στο νερό και ας πεθάνω»

Συγκίνηση έχει προκαλέσει από χθες (15/7) η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, μετά από «σοβαρή επιδείνωση της υγείας της», όπως ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας».

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Ο στενός της φίλος και ζωγράφος, Κώστας Σπυριούνης, μίλησε στην «Espresso» και μοιράστηκε τι του είχε πει η αγαπημένη ηθοποιός όσο νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα, η οποία ήθελε να βγει για να πάει για μπάνιο.

«Το καλοκαίρι κρατάει μέχρι τον Οκτώβριο», της είχε πει για να την καθησυχάσει με τη Μάρω Κοντού να του λέει: «Ναι Κωστάκη μου, να βάλω τα πόδια μου στο νερό και ας πεθάνω».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στην τελευταία συνομιλία που είχε η αξέχστη ηθοποιός με τον ανιψιό της, του είχε πει «πάρε τις φίλες μου και πες ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε μαζί στα Καμένα Βούρλα», μια φράση που δείχνει πόσο πολύ τις σκεφτόταν παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.