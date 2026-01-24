Marseaux: «Δεν θα το θάψω ποτέ κάτω από το χαλί - Από μικρή έχω υποστεί πολλά σχόλια για το σώμα μου»

Η Marseaux πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Οικογένεια Άνταμς», η οποία έκανε πρεμιέρα χθες Παρασκευή (23/1) όπου η ίδια ενσαρκώνει τον ρόλο της Wednesday.

Μιλώντας στις κάμερες, η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία θα συμμετάσχει στον εθνικό τελικό για την Eurovision 2026 με το «Χάνομαι», απάντησε στα αρνητικά σχόλια που έκανε η Εύη Δρούτσα για το σώμα της μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε.

Διαβάστε επίσης - Η επική on camera απάντηση της Marseaux: «Να μου κάνουν ποδαρικό; Δηλαδή; - Δεν ξέρω τι είναι»

«Θεωρώ ότι πάρα πολύς κόσμος έχει περάσει body shaming. Είναι ένα θέμα που δεν θα το θάψω εγώ κάτω από το χαλί ποτέ, γιατί από μικρή ηλικία έχω υποστεί πολλά σχόλια για το σώμα μου», είπε χαρακτηριστικά η Marseaux.

Όταν, μάλιστα, της μετέφεραν το σχόλιο του Ανδρέα Μικρούτσικου, ο οποίος δήλωσε ότι «όσα είπε η Εύη Δρούτσα ήταν ανόητα», η νεαρή τραγουδίστρια απάντησε: «Δεν το είχα δει, τον ευχαριστώ και τον εκτιμώ πολύ τον κύριο Μικρούτσικο».