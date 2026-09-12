Λαοθάλασσα στη συναυλία του Ρέμου παρά τη βροχή και το «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Λαοθάλασσα κατέκλυσε το απόγευμα του Σαββάτου (12/09) τη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να γιορτάσει μαζί με τον Αντώνη Ρέμο τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία.

Παρά την καταρρακτώδη βροχή που ξέσπασε λίγο πριν την έναρξη, το κοινό παρέμεινε αμετακίνητο στη θέση του με ομπρέλες και αδιάβροχα. Η κακοκαιρία δεν πτόησε τους χιλιάδες φαν, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην παραλιακή. Ο κόσμος πλημμύρισε την περιοχή κάτω από τη ΔΕΘ και το πάρκο του Ξαρχάκου, φτάνοντας μέχρι το ύψος της ΧΑΝΘ. Όπως αναφέρει το Voria.gr, οι διοργανωτές άνοιξαν τα κιγκλιδώματα στις 20:30, επιτρέποντας στο πλήθος να σπεύσει προς την τεράστια σκηνή.

Το μουσικό μέρος ξεκίνησε λίγο μετά τις 21:30, όμως η βραδιά απέκτησε γρήγορα έντονα φορτισμένο κλίμα. Αμέσως μετά το εναρκτήριο τραγούδι, ο Αντώνης Ρέμος, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στον αιφνίδιο χαμό του συνάδελφου και φίλου του, Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως μεταδίδει το Voria.gr, ο καλλιτέχνης ζήτησε από το κοινό να χειροκροτήσει τον επί χρόνια συνεργάτη του εκλιπόντος, μπουζουξή Θανάση Βασιλά, καθώς και τον πρώην μαέστρο του, Γιάννη Δίσκο.

Αναφωνώντας «Να στείλουμε εκεί ψηλά ένα τραγούδι... Γιώργο έφυγες νωρίς», αφιέρωσε στη μνήμη του τη μεγάλη επιτυχία «Ανήκω σε Μένα», χαρίζοντας μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συναυλίας.