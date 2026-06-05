Μέμος Μπεγνής: «8 χρόνια παλεύω να απαλλαγώ από το χρέος- Με κρατάει ξύπνιο τις νύχτες»

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο YFSF ο Μέμος Μπεγνής βρέθηκε καλεσμένος στο Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα και μίλησε για τη συμμετοχή του στο project.

Ανάμεσα σε άλλα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στo χρέος που έχει στις πλάτες του τα τελευταία χρόνια έπειτα από ένα επιχειρηματικό άνοιγμά του.

«Ήταν ένα ταχυφαγείο που άνοιξε σε συγκλονιστικό σημείο και πήγαινε συγκλονιστικά, αλλά επειδή εγώ είμαι άσχετος με το επιχειρείν, δεν πρόκειται να το ξανακάνω αυτό γιατί δεν το ξέρω, δεν το έχω. Είμαι χαζός σε αυτό το κομμάτι, έχω πάρει απόφαση ότι δεν το έχω.

Επειδή ήμουν διαχειριστής δυστυχώς και δεν ήξερα τι συμβαίνει τότε. Ήταν πάρα πολύ ακριβό το μαγαζί και πληρώναμε τις κατασκευαστές μέσω επιταγών, τα έσοδα πήγαιναν εκεί.

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Πήγε πίσω το ΕΦΚΑ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μαζευτεί ένα χρέος μεγάλο και όταν εγώ έφυγα, επειδή δεν πληρώθηκε, ήρθε το χρέος σε μένα. Παλεύω αυτή την περίοδο να απαλλαγώ.

Είναι ήδη οκτώ χρόνια που προσπαθώ να απαλλαγώ. Περιμένω και ελπίζω, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο να απαλλαγώ γιατί είναι ένα βάρος που με κρατάει ξύπνιο τις νύχτες και είναι ένα άγχος. Δεν είναι απλό πράγμα, είναι ένα μεγάλο ποσό. Πιστεύω θα τα καταφέρω», είπε ο Μέμος Μπεγνής τονίζοντας ότι οι καλλιτέχνες δεν το έχουν με το επιχειρείν.