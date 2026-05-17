Μικρούτσικος: «Αν μου έλεγε ο Μητσοτάκης Ferto θα του έλεγα πάρτο»

Η χθεσινή βραδιά της Eurovision εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ για γερά νεύρα, κρατώντας τους τηλεθεατές σε αγωνία μέχρι και την τελευταία στιγμή. Σήμερα (17/5), το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στα τηλεοπτικά πλατό, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να κάθεται στο πάνελ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου, έτοιμος να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Ο έμπειρος παρουσιαστής, γνωστός για τον χειμαρρώδη και ευθύ λόγο του, ανέλυσε διεξοδικά τα αποτελέσματα. Μίλησε έξω από τα δόντια για τα λάθη που στοίχισαν αλλά και για τις σωστές κινήσεις της χθεσινής βραδιάς, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης δεν δίστασε να εκθειάσει τον Ακύλα, πλέκοντάς του το εγκώμιο για την όλη του παρουσία.

Το απόλυτο τηλεοπτικό highlight, ωστόσο –που έκανε την παρουσιάστρια και το πάνελ να μείνουν κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό– ήρθε λίγο αργότερα. Αφορμή στάθηκε μια απολαυστική συζήτηση που άνοιξε ο Νίκος Συρίγος σχετικά με τη… γρουσουζιά.

Ο δημοσιογράφος θύμισε στο πάνελ το βίντεο όπου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχόταν καλή επιτυχία στον Ακύλα λέγοντάς του το περίφημο πλέον «Ferto». Με μπόλικη δόση χιούμορ, ο Νίκος Συρίγος σχολίασε πως μετά από αυτό το «Ferto», το έργο είχε πρακτικά τελειώσει. «Πάλι καλά να λέμε που βγήκαμε και δέκατοι», είπε χαρακτηριστικά, υπονοώντας την... περιβόητη γκαντεμιά.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο Ανδρέας Μικρούτσικος «ξαναχτύπησε» με μια ατάκα που θα γραφτεί στην τηλεοπτική ιστορία της σεζόν. Απαντώντας αυθόρμητα, ο παρουσιαστής δήλωσε:

«Αν μου έλεγε ο Μητσοτάκης ''Ferto'', θα του έλεγα ''πάρτο''!»

Η αφοπλιστική απάντηση προκάλεσε δευτερόλεπτα απόλυτης αμηχανίας, πριν ξεσπάσουν όλοι σε γέλια στο πλατό, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως όταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει κέφια, οι ατάκες του δεν έχουν αντίπαλο!