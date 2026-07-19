Αλίκη Βουγιουκλάκη: Δέκα πράγματα που δεν ξέρεις για την Εθνική Σταρ

Φέτος κλείνουν 30 χρόνια από την ημέρα που η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών και μετά από μια σύντομη και άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Εκείνο το πρωινό της 23ης Ιουλίου του 1996 η είδηση ότι η «Εθνική Σταρ» της Ελλάδας είχε αφήσει την τελευταία της πνοή σόκαρε το πανελλήνιο παρά το γεγονός ότι ήδη από τις προηγούμενες ημέρες ήταν σαφές πως η λατρεμένη ηθοποιός είχε πάρει τον δρόμο χωρίς επιστροφή.

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Τόσο τα 40 και βάλε χρόνια της καριέρας της όσο και τα 30 που ακολούθησαν μετά τον θάνατό της έχουν γραφτεί άπειρα πράγματα για την Αλίκη, άλλα ίσχυαν, άλλα όχι.

Το σίγουρο είναι ότι πραγματικά δύσκολα μπορείς να βρεις να πεις κάτι καινούριο για την ηθοποιό που λατρεύτηκε όσο καμία άλλη στη χώρα μας.

Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε δέκα πράγματα που (λογικά) δεν ξέρεις για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και ελπίζουμε να τα καταφέραμε.

Τα πολύ πρώτα χρόνια στο θέατρο τη θεωρούσαν γρουσούζα

Μπορεί η Αλίκη να έζησε στιγμές μεγάλης δόξας, ειδικά από το 1959 μέχρι και το τέλος της ζωής της το 1996, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε αντιμετωπίσει και δυσκολίες στα πολύ πρώτα της βήματα πριν γίνει η «εθνική σταρ».

Μάλιστα, λέγεται ότι στους πρώτους θιάσους που συμμετείχε με μικρούς ρόλους πολύ πριν γίνει πρωταγωνίστρια, την είχαν «κατηγορήσει» για αρκετές αναποδιές που συνέβαιναν στον θίασο και την έλεγαν γρουσούζα.

Η τύχη της «γύρισε» όταν το 1956 την πήρε στον θίασό της η Κατερίνα Ανδρεάδη «κυρία Κατερίνα», μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες ηθοποιούς του 20ού αιώνα, στο έργο «Η Θεατρίνα».

Στον θίασό της η Αλίκη έμεινε για δύο σεζόν προτού την πάρει ο Κώστας Μουσούρης στον δικό του θίασο το 1958 και τη χρίσει πρωταγωνίστρια στο έργο «Ωραία μου Κυρία», ένα έργο που ανέβασε και η ίδια αρκετές φορές στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της καριέρας της, πάντα με επιτυχία με τον ρόλο της Ελίζα Ντούλιτλ να είναι ο πιο χαρακτηριστικός της ρόλος στο θέατρο.

Ο τίτλος της Εθνικής Σταρ της δόθηκε ήδη από το 1959

Αν και πολύ εύκολα μπορεί να νομίσει κάποιος ότι ο τίτλος της «εθνικής σταρ» της δόθηκε αφού είχε κάνει τα μεγάλα εισπρακτικά ρεκόρ στα '60s, η αλήθεια είναι ότι η Ελένη Βλάχου την αποκάλεσε έτσι για πρώτη φορά το 1959, σε άρθρο της στην Καθημερινή, χάρη στην τεράστια επιτυχία που είχε σημειώσει εισπρακτικά η ταινία «Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο».

Αν και την ίδια χρονιά είχε προηγηθεί η «Αστέρω» που είχε σημειώσει επίσης επιτυχία, το «Ξύλο», το οποίο έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο, έκανε κυριολεκτικά χαμό, σε βαθμό που άνοιξαν πάλι οι θερινοί κινηματογράφοι για να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση.

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Η ταινία που δεν παίχτηκε ποτέ στους κινηματογράφους

Το καλοκαίρι του 1978, αλλά και τη θεατρική σεζόν 1978-1979 η Αλίκη ανεβάζει στο θέατρο το «Καμπαρέ» όπου ερμηνεύει τη Σάλι Μπόουλς, έναν ρόλο που στον κινηματογράφο μερικά χρόνια νωρίτερα είχε υποδυθεί η Λάιζα Μινέλι.

Το έργο σκίζει, το soundtrack κυκλοφορεί σε δίσκο που επίσης γνωρίζει επιτυχία, ενώ παράλληλα η αγαπημένη ηθοποιός αποσπά θετικές κριτικές και για την ερμηνεία της σε έναν ρόλο τελείως διαφορετικό από αυτόν της «γατούλας» που την κυνηγούσε σε όλη την καριέρα της.

Έτσι, αποφασίζεται να γυριστεί σε ταινία με τίτλο «Το Κορίτσι του Καμπαρέ», σαν διασκευή της αρχικής ταινίας, όμως, τελικά τα πνευματικά δικαιώματα δεν εξασφαλίστηκαν ποτέ. Έτσι η ταινία δεν προβλήθηκε ποτέ στους κινηματογράφους, αλλά πλάνα της χρησιμοποιήθηκαν - δύο χρόνια αργότερα - στην ταινία «Κατάσκοπος Νέλλη» με άλλο τελείως σενάριο.

Το «Πονηρό Θηλυκό, Κατεργάρα Γυναίκα» είχε άλλο τίτλο μέχρι τελευταία στιγμή

Το 1980, επτά χρόνια μετά την τελευταία της ταινία (Η Μαρία της Σιωπής), η Αλίκη Βουγιουκλάκη επιστρέφει στον κινηματογράφο με την ταινία «Πονηρό Θηλυκό, Κατεργάρα Γυναίκα» της εταιρείας Καραγιάννης - Καρατζόπουλος.

Η ταινία αποτελεί ουσιαστικά διασκευή της «Θεατρίνας», ενός έργου που είχε ανεβάσει μερικά χρόνια πριν στο θέατρο με τεράστια επιτυχία. Ωστόσο, ο αρχικός τίτλος θα ήταν είτε «Χτες, σήμερα, αύριο» είτε «Σήμερα Γεννιέμαι Ξανά».

Τελευταία στιγμή ο Κώστας Καραγιάννης άλλαξε τον τίτλο σε αυτόν που γνωρίζουμε εμείς σήμερα, ενώ λέγεται πως η Αλίκη δεν ξετρελάθηκε με την αλλαγή.

Η κίνηση - ματ για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Βίκτωρ - Βικτώρια

Τη σεζόν 1983-1984 η Αλίκη Βουγιουκλάκη αποφασίζει να ανεβάσει στο θέατρο το μιούζικαλ «Βίκτωρ-Βικτώρια» που είχε προβληθεί το 1982 στους κινηματογράφους με επιτυχία, με πρωταγωνίστρια την Τζούλι Άντριους, αποσπώντας ταυτόχρονα θετικές κριτικές και επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Ωστόσο, επειδή τότε ο νόμος απαγόρευε να μεταφερθεί στη σκηνή μια αμερικανική παραγωγή εάν δεν περάσουν 12 χρόνια από την προβολή της, η Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε την ανατροπή και εξασφάλισε τα δικαιώματα του αρχικού γερμανικού έργου «Viktor - Viktoria» του 1933 στο οποίο είχε βασιστεί ο Μπλέικ Έντουαρντς για να δημιουργήσει το κινηματογραφικό μιούζικαλ.

Κάτι αντίστοιχο, άλλωστε, είχε κάνει και μερικά χρόνια νωρίτερα με το «Καμπαρέ» όπου και πάλι είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα του θεατρικού έργου στο οποίο βασίστηκε η ταινία με τη Μινέλι.

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Η βιντεοταινία που έκανε πίσω την τελευταία στιγμή

Τα '80s ήταν η χρυσή εποχή της βιντεοκασέτας, με αρκετούς σταρ του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου να λένε "ναι" και να γυρίζουν βιντεοταινίες.

Την ίδια στιγμή η Αλίκη αντιστεκόταν και έλεγε «όχι» στις προτάσεις που της γίνονταν, θεωρώντας πως αυτά τα έργα δεν είχαν την ίδια αισθητική και ποιότητα των ταινιών των '60s.

Το 1987, άλλαξε γνώμη και αρχικά είχε δεχθεί να παίξει σε βιντεοταινία με τίτλο «Ο Ένας για τον Άλλο» με συμπρωταγωνιστή τον Κώστα Σπυρόπουλο με τον οποίο εκείνη την περίοδο έπαιζαν μαζί στο θέατρο στο έργο «Λίγο Πιο Νωρίς, Λίγο Πιο Αργά».

Παρά το γεγονός ότι είχαν τυπωθεί αφίσες και είχε γίνει κανονικά promo της ταινίας εν όψει των γυρισμάτων, για άγνωστους λόγους, αυτή δε γυρίστηκε ποτέ.

Η συνεργασία με την Τζένη Καρέζη στο θέατρο

Αλίκη Βουγιουκλάκη και Τζένη Καρέζη χώρισαν το κοινό στα δύο για ολόκληρες δεκαετίες με τους καυγάδες μεταξύ των «βουγιουκλακικών» και των «καρεζικών» να δίνουν και να παίρνουν, ας πούμε κάτι σαν το πιο πρόσφατο Βίσση - Βανδή, αλλά πολύ πιο έντονα.

Οι δυο σταρ δεν συνεργάστηκαν ποτέ στον κινηματογράφο, αλλά στην πραγματική ζωή ήταν φίλες ήδη από τα χρόνια της Δραματικής Σχολής και με εξαίρεση ένα χρονικό διάστημα που είχαν χαθεί, ήταν πάντα πολύ κοντά, ειδικά από το 1969 και μετά που γέννησαν τους γιους τους.

Δεδομένου ότι είχαν τον ίδιο θεατρικό επιχειρηματία, τον Γιώργο Λεμπέση, κάπου το 1990 εκείνος έριξε την ιδέα να παίξουν μαζί στο θέατρο. Και οι δύο δέχτηκαν με τη Βουγιουκλάκη, μάλιστα, να λέγεται ότι είχε ζητήσει να μπει το όνομα της Καρέζη πρώτο.

Αν και είχε βρεθεί και το έργο, το οποίο ήταν η Μαρία Στιούαρτ, δυστυχώς, στην πορεία η υγεία της Καρέζη κλονίστηκε και έτσι η «συνεργασία - βόμβα», όπως την αποκαλούσαν, δεν έγινε πραγματικότητα ποτέ.

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Το 1992 παρουσίασε εκπομπή στον ΑΝΤ1 Θεσσαλονίκης

Στις αρχές των '90s και συγκεκριμένα το 1992 οι τηλεθεατές στη Βόρεια Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να δουν την Αλίκη και σε έναν άλλο ρόλο, αυτόν της παρουσιάστριας, παρουσιάζοντας στον ΑΝΤ1 Θεσσαλονίκης την εκπομπή «Η Αλίκη στη Θεσσαλονίκη των Θαυμάτων».

Σε αυτή έπαιρνε συνέντευξη από διάσημες προσωπικότητες που κατάγονταν από τη συμπρωτεύουσα, μεταξύ αυτών επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές. Η εκπομπή ολοκληρώθηκε σε 9 επεισόδια και ίσως η συνάντηση που συζητήθηκε περισσότερο από όλες ήταν αυτή με τη Ζωή Λάσκαρη με την οποία ήταν πολύ στενές φίλες.

Η cameo εμφάνιση σε σειρά του ΑΝΤ1 το 1995

Τον Μάιο του 1995 στον ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα η σειρά «Έναν Ελληνικό» με πρωταγωνιστή τον Σταμάτη Φασουλή, ο οποίος υποδύεται έναν σκηνοθέτη κινηματογράφου, τον Σταμάτη που κληρονομεί ένα παραδοσιακό καφενείο στο κέντρο της πόλης, το οποίο γίνεται κάθε εβδομάδα ο τόπος για σχολιασμό θεμάτων της επικαιρότητας μέσα από τα στόματα των πρωταγωνιστών.

Η σειρά δεν σημείωσε την αναμενόμενη επιτυχία, αλλά αν μη τι άλλο επεφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη στους τηλεθεατές όταν είδαν την Αλίκη στις οθόνες σε μια cameo εμφάνιση μερικών δευτερολέπτων.

Μετά τη Μελωδία της Ευτυχίας θα ανέβαζε το Sunset Boulevard

Πολύ πριν αρρωστήσει και με τη «Μελωδία της Ευτυχίας» να σπάει ταμεία για δύο συνεχόμενες σεζόν στο θέατρο Αλίκη, το οποίο τότε ήταν πολύ μεγαλύτερο και άγγιζε τη σημερινή χωρητικότητα του Παλλάς, η Αλίκη είχε ήδη στον νου της ποιο έργο ήθελε να ανεβάσει μετά.

Αυτό ήταν το μιούζικαλ του Άντριου Λόιντ Βέμπερ «Sunset Boulevard» (Η Λεωφόρος της Δύσης) στο οποίο βλέπουμε την ιστορία μιας ξεχασμένης σταρ που ζει απομονωμένη με τις αναμνήσεις της, ώσπου στον δρόμο της πέφτει ένας νεαρός σεναριογράφος και εκείνη οραματίζεται το μεγάλο comeback της.

Η Αλίκη είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα του έργου και ήθελε να τη σκηνοθετήσει ο Σταμάτης Φασουλής, ενώ είχε κάνει συζητήσεις και με τον Μάριο Φραγκούλη για να παίξει στο πλευρό της. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να υλοποιήσει τα σχέδιά της.