Ντούα Λίπα: Ο Κάλουμ Τέρνερ φορά το νυφικό της στο πάρτι γάμου; Οι ΑΙ φωτογραφίες που έγιναν viral

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Δημαρχείο του Old Marylebone στο Λονδίνο στις 31 Μαΐου, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Όμως λίγες ημέρες μετά γιόρτασαν τον γάμο τους στη Σικελία και υποδεχόμενοι περίπου 200 καλεσμένους στο Παλέρμο.

Αν και η τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει μόνο φωτογραφίες από τον γάμο της στο Λονδίνο και όχι από τη Σικελία. Ωστόσο, μια σειρά από ακραία στιγμιότυπα εορτασμών κυκλοφόρησαν στα social media και έγιναν viral.

Μπορεί στην ανάρτηση του τολμηρού δημιουργού memes Rick Dick υπήρχε ξεκάθαρα το hashtag AI, οι φωτογραφίες παραπλάνησαν πολλούς αφού θεωρήθηκαν πραγματικές.

«Μοιάζει πραγματικά με σκηνή από ταινία», έγραψε ένας χρήστης στο X, συνοδεύοντας τέσσερις εικόνες με τη Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ από τον γάμο τους στην Ιταλία το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στις εικόνες το ζευγάρι εμφανιζόταν να τρώει ζυμαρικά από μια κατσαρόλα, να πίνει Aperol Spritz με τη Charli XCX και τη Donatella Versace και να χορεύει με μια ηλικιωμένη Ιταλίδα.

Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι τόσο από την τελετή και όσο και από το γαμήλιο πάρτι του Σαββάτου δεν είχε κυκλοφορήσει καμία φωτογραφία. Έτσι, οι εικόνες που διαδόθηκαν μαζικά στο X παραπλάνησαν πολλούς αν και επρόκειτο για AI.

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Ο Rick Dick εκτοξεύτηκε στο επίκεντρο της διαδικτυακής επικαιρότητας.

«Αυτό που κάνω βρίσκεται κάπου ανάμεσα στη μόδα, την ποπ κουλτούρα, την εικαστική τέχνη και τη σάτιρα», εξήγησε ο ίδιος στο Vanity Fair. «Μου αρέσει να κινούμαι σε εκείνον τον χώρο όπου οι άνθρωποι δεν είναι βέβαιοι αν βλέπουν διαφημιστική καμπάνια, meme ή έργο τέχνης.»

«Τα έργα που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση είναι συνήθως εκείνα που βρίσκονται ακριβώς στο όριο ανάμεσα στο οικείο και το αδύνατο», λέει. «Εκεί όπου ο κόσμος δεν ξέρει αν πρέπει να γελάσει, να το πιστέψει ή να κοιτάξει δεύτερη φορά.»