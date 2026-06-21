Ο Μάικλ Τζόρνταν κάνει τη ζωή που ονειρευόμαστε: Από τη Μύκονο, στην Κεφαλονιά

Ο διάσημος επιχειρηματίας και εμβληματικός σταρ του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα.
Μετά τη Μύκονο, όπου πέρασε και τρέλανε με τα φιλοδωρήματα που άφηνε, εμφανίστηκε και στην Κεφαλονιά και ειδικότερα στο Φισκάρδο.
Μαζί με τη σύζυγό του, Ιβέτ Πριέτο, βρέθηκαν σε γνωστή ταβέρνα της περιοχής για να απολαύσουν το γεύμα τους.
Από τα πλάνα, φαίνεται η σύζυγό τους να τραβά εικόνες από το νησί, ενώ ο ίδιος - που ίσως έχει παρατηρήσει ότι τον καταγράφουν - δείχνει βαριεστημένος.
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Φυσικά, η παρουσία τους δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη και βρέθηκε κάποιος με κινητό να καταγράψει τις σκηνές.
Η είδηση της παρουσίας στο στον τόσο δημοφιλή προορισμό του Ιονίου διαδόθηκε γρήγορα σε όλο το νησί.
Και έτσι, δεν έλειψαν και όσοι ζήτησαν μία φωτογραφία μαζί του. Άλλωστε, ποιος δεν θα το έκανε βλέποντας μπροστά του τον Μάικλ Τζόρνταν;
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