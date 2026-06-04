Στην Ελλάδα ο Μάικλ Τζόρνταν: Διακοπές στη Μύκονο σε σκάφος 100 εκατομμυρίων ευρώ

Στην Ελλάδα περνάει τις διακοπές του ο Μάικλ Τζόρνταν (Michael Jordan), ο οποίος διάλεξε τη Μύκονο, την οποία επισκέπτεται σχεδόν κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με το Super Katerina στον Alpha, διαμένει σε σκάφος το οποίο κοστίζει 100 εκατομμύρια ευρώ (100.000.000) ευρώ αν θέλει κανείς να το νοικιάσει ανά εβδομάδα, το κόστος ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο ευρώ.
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Στο βίντεο που μεταφέρει η εκπομπή, φαίνεται και το εντυπωσιακό εσωτερικό του σκάφους. Μοντέρνοι χώροι και ιδιωτική πισίνα, είναι από τα λίγα που φέρεται να υπάρχουν στην «πλωτή έπαυλη».
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