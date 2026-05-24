Oι ευχές της νικήτριας της Eurovision στον Βεζένκοφ για κατάκτηση της Euroleague

Η νικήτρια της Eurovision 2026, Dara | Getty Images
Η Dara, που μπήκε στη ζωή μας χάρη στην νίκη της στην Eurovision για λογαριασμό της Βουλγαρίας με το «Bangaranga», έστειλε τις ευχές της στον Σάσα Βεζένκοφ για κατάκτηση της Euroleague.

.Η τραγουδίστρια της Βουλγαρίας ανέβασε story στο instagram  για κατάκτηση του τροπαίου με τη φανέλα του Ολυμπιακού στον αποψινό τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, η Dara έγραψε:

«Σήμερα γιορτάζουμε το βουλγαρικό αλφάβητο, η αγαπημένη μου γιορτή. Στα γράμματα που κουβαλούν τις ιστορίες μας, τη μουσική μας και τη φωνή μας στον κόσμο. Σας ευχαριστώ.

Επίσης εύχομαι όλη την τύχη στον Σάσα Βεζένκοβ σήμερα. Πάνω τους νικητή».

Το στόρι της Dara | instagram/darnadude

 

