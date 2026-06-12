«Τα βρόντηξα, αλλά το πήρα πίσω»: Έξι διάσημοι που έχουν συγχωρέσει απιστία

Η απιστία είναι ένα θέμα που «καίει» και έτσι δεν θα μπορούσε να λείπει και από τις συνεντεύξεις με τους επωνύμους να είναι πολύ πιο χαλαροί και ομιλητικοί για το θέμα σε σχέση με το παρελθόν, περιγράφοντας δικές τους εμπειρίες είτε όταν το ταίρι τους τους απάτησε είτε άμα εκείνοι έκαναν την... «κουτσουκέλα».

Μετά την ερώτηση «σε έχουν απατήσει;», συνήθως ακολουθεί η ερώτηση «όταν το έμαθες, τι έκανες; Τον/ Την συγχώρησες;» και σε αυτή την ερώτηση έχουν απαντήσει σε κατά καιρούς συνεντεύξεις τους οι παρακάτω έξι Έλληνες επώνυμοι με την απάντηση να είναι μεν «ναι», αλλά μάλλον οι περισσότεροι άλλαξαν γνώμη σε επόμενες σχέσεις τους όσον αφορά το όλο θέμα.

Ζέτα Μακρυπούλια

«Παλαιότερα νόμιζα ότι αν αγαπάς κάποιον πάρα πολύ, μπορείς να συγχωρήσεις την απιστία και ότι ναι, συμβαίνει σχεδόν πάντα, ότι είναι κάτι που συμβαίνει. Αλλά ήταν βλακείες, δεν το πιστεύω πια.

Όπως λέει και ένας κοινός μας γνωστός το να είσαι πιστός σε έναν άνθρωπο, είναι θέμα επιλογής», είχε δηλώσει η Ζέτα Μακρυπούλια το 2012 στην Ελένη Μενεγάκη.

«Το έχω κάνει στο παρελθόν, έχω συγχωρήσει απιστία και νομίζω είναι πολύ μεγάλο λάθος, δεν μου βγήκε σε καλό.

Όταν ένα ζευγάρι είναι μαζί και λένε "είμαστε μαζί", είμαστε μαζί. Αν είναι να το διαλύσουμε και να κάνει ο καθένας τη ζωή του, είναι ένα άλλο κομμάτι που το συμφωνούν τα ζευγάρια μεταξύ τους.

Όπως έχω και εγώ την επιλογή, αλλά επιλέγω να είμαι πιστή σε έναν άνθρωπο, έτσι θέλω... για να υπάρχει ο σεβασμός, να υπάρχουν πολλά», είχε εξηγήσει στη συνέχεια η αγαπημένη ηθοποιός.

Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα στο 6':45" του παρακάτω βίντεο.

Ναταλία Γερμανού

Το 2018 η Ναταλία Γερμανού, μιλώντας στην εκπομπή DOT που παρουσίαζαν τότε στον ΣΚΑΪ η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, δεν είχε κρύψει ότι στο παρελθόν είχε συγχωρήσει σύντροφό της που την είχε απατήσει.

«Στη θεωρία αυτά όλα ακούγονται πάρα πολύ σωστά. Εγώ το έχω βιώσει προσωπικά σαν άνθρωπος. Με έχουν απατήσει, μου το έχουν πει και το έχω συγχωρέσει και έχω πάει παρακάτω.

Ναταλία Γερμανού | Alpha

Έχω συνεχίσει δηλαδή τη σχέση. Πονάει πολύ. Μετά από εκεί και πέρα είναι πώς θα το διαχειριστείς. Πας παρακάτω, αλλά δεν αισθάνεσαι το ίδιο. Η γρατζουνιά είναι εκεί…», είχε πει χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού.

Μάλιστα, μέσα από το «Μες στην Καλή Χαρά» μερικά χρόνια πριν, είχε εξηγήσει πως ο λόγος που συγχώρησε την απιστία ήταν επειδή ακριβώς είχε εκτιμήσει την ειλικρίνεια του συντρόφου της που της το είχε ομολογήσει. Σε διαφορετική περίπτωση θα τον είχε χωρίσει επί τόπου, αφού δεν μπορεί τα ψέματα, όπως είχε πει η ίδια.

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Μαρία Σολωμού

«Υπάρχουν απιστίες που έχω συγχωρέσει, όμως, κάθε φορά που συγχωρείς μια απιστία πεθαίνει λίγο ο έρωτας. Ποτέ δεν είναι ξανά το ίδιο. Οπότε γυαλί που σπάει...», είχε δηλώσει πριν από δύο χρόνια η Μαρία Σολωμού στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της στη Super Κατερίνα η γνωστή ηθοποιός είχε αναφέρει πως όλες της οι σχέσεις την έχουν απατήσει και μέχρι τα 30 έπαιρνε εκδίκηση, ενώ πλέον έχει αλλάξει τακτική.

«Την συγχωρώ, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν σημαίνει τίποτα. Κάποιες προδοσίες είναι σοβαρές και κάποιες άλλες ξεπερνιούνται. Η ιστορία έχει δείξει ότι αρκετές φορές η απιστία μπορεί να βοηθήσει ένα ζευγάρι στο να τα ξεκαθαρίσουν, αναζωπυρώνεται το πάθος, δημιουργούνται εντάσεις», είχε δηλώσει η γνωστή ηθοποιός στην πρωινή εκπομπή του Alpha .

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Σε συνέντυεξή της στο περιοδικό ΟΚ, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους είχε αναφέρει πως την έχουν απατήσει και το έχει συγχωρήσει, εξηγώντας και τον λόγο, ενώ εκείνη δεν έχει χρειαστεί να τη συγχωρήσει σύντροφός της αφού δεν έχει απατήσει ποτέ.

«Στο παρελθόν έχω συγχωρήσει την απιστία. Αν είναι ένα γεγονός, μπορείς να συγχωρήσεις», είχε δηλώσει η γνωστή ηθοποιός και στη συνέχεια είχε συμπληρώσει: «Δεν έχει χρειαστεί να μου συγχωρήσουν κάτι τέτοιο».

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Δημήτρης Μακαλιάς

«Μου έχει συμβεί στο παρελθόν να τη συγχωρήσω σε μία σχέση και να μην τη συγχωρήσω ούτε για αστείο σε άλλη. Τη συγχώρησα όταν είχα κάνει εγώ πρώτος και δεν το ήξερε η σχέση μου, οπότε ένιωσα ότι λίγο πατσίσαμε.

Αλλά όταν συνέβη πρώτη φορά από την άλλη πλευρά, είπα ότι δεν γίνεται, δε μ' αγαπάει πια. Οπότε το πήρα πολύ εγωιστικά και έφυγα», είχε δηλώσει ο Δημήτρης Μακαλιάς μιλώντας πριν από μερικούς μήνες στην κάμερα του Happy Day.

Μάρω Κοντού

Το 2015, η αγαπημένη Μάρω Κοντού είχε μιλήσει για την απιστία στην εκπομπή «Join Us» που προβαλλόταν από τον ΣΚΑΪ με παρουσιάστρια τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου λέγοντας πως:

«Το "κέρατο" θέλει ψυχραιμία. Όταν είσαι νέος και "φας κέρατο" δεν είσαι ψύχραιμος γιατί είσαι πολύ εγωιστής. Λες "με κεράτωσε; Εμένα με θέλει όλη η Ελλάδα και εσύ τολμάς και με κερατώνεις;". Και τα βροντάς. Δεν είναι πάντα σωστό αυτό, αλλά δεν έχεις την ψυχραιμία όταν είσαι στα 25 σου και είσαι στα ντουζένια σου.

Και μπορεί να χαλάσεις κάτι, το οποίο μπορεί να είχε ένα ωραίο μέλλον. Το έχω κάνει γιατί έχω συγχωρήσει. Βεβιασμένα τα βρόντηξα, αλλά το πήρα λίγο πίσω με την επιμονή και την ανάλυση του εαυτού μου και του γεγονότος. Νομίζω ότι έκανα καλά.

Μια στιγμιαία περιπέτεια ενός άνδρα δεν πρέπει να μας συγχύζει καθόλου. Αντιθέτως πρέπει να λέμε "τον καημένο". Γιατί σίγουρα σε θέλει, σίγουρα σε αγαπάει, αλλά ώρες – ώρες ο άνδρας θέλει και μια επιβράβευση».

Μάρω Κοντού | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει συγχωρέσει όλες τις φορές που έχει απατηθεί.

Σε συνέντευξή της στη Real Life η αγαπημένη Μάρω Κοντού είχε εξηγήσει πως «έφευγα όταν καταλάβαινα πως δεν πάει καλά μια σχέση, είτε είχαν προλάβει να με απατήσουν είτε ετοιμάζονταν να το κάνουν.

Αχ, αυτές οι απιστίες. Τότε μας φαίνονταν... βουνό γιατί πλήγωναν τον εγωισμό μας. Ήμασταν νέοι, γι’ αυτό. Τώρα το βλέπεις από μακριά και λες σιγά το πράγμα».