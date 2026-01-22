Όλα τα Όσκαρ για τον Τιμοτέ Σαλαμέ - Πώς γράφει ιστορία με τη νέα υποψηφιότητά του

Η ταινία «Marty Supreme» συγκέντρωσε εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων αυτών της «Καλύτερης Ταινίας» και του «Καλύτερου 'Α Ανδρικού Ρόλου» για τον Τιμοτέ Σαλαμέ, που θεωρείται πολύ πιθανό να το κερδίσει.

Ο 30χρονος ηθοποιός γράφει ιστορία καθώς γίνεται ο νεότερος που έχει κερδίσει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ «Καλύτερου 'Α Ανδρικού Ρόλου» από την εποχή του Μάρλον Μπράντο το 1950.

Το 2017 ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν υποψήφιος για την ερμηνεία του στο «Call Me by Your Name και το 2014 με το «A Complete Unknown».

Ποιοι είναι οι αντίπαλοί του στα Όσκαρ

Στα φετινά Όσκαρ ο Τιμοτέ έχει να αντιμετωπίσει τους:

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Ίθαν Χοκ, «Μπλε Φεγγάρι»

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»

Βάγκνερ Μόουρα, «Ο Μυστικός Πράκτορας»

Ο Σαλαμέ έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να κερδίσει ένα Βραβείο Ακαδημίας και να κερδίσει σεβασμό στη βιομηχανία γενικότερα.

Διαβάστε ακόμα: Όσκαρ 2026: Η ανακοίνωση για τις υποψηφιότητες – Η νέα κατηγορία του θεσμού

Υπενθυμίζεται ότι μόλις στις 11 Ιανουαρίου ο ηθοποιός κατάφερε να κερδίσει τη «Χρυσή Σφαίρα» για τον ρόλο του στην ταινία «Marty Supreme» και έγινε ο νεότερος νικητής στην κατηγορία των βραβείων.

Εκτός από την υποψηφιότητα για την ερμηνεία του, ο Σαλαμέ είναι υποψήφιος και ως παραγωγός της ταινίας μαζί με τους Έλι Μπους, Ρόναλντ Μπρονστάιν, Τζος Σαφντάι και Άντονι Κατάγκας. Στα 30 του χρόνια γίνεται ο νεότερος άνθρωπος που προτείνεται ταυτόχρονα για υποψηφιότητες παραγωγής και ερμηνείας μέσα στην ίδια χρονιά, ξεπερνώντας τον Γουόρεν Μπίτι, που κατείχε το ρεκόρ για 58 χρόνια και ήταν μερικούς μήνες μεγαλύτερος όταν έλαβε τις υποψηφιότητές του για την ταινία «Μπόνι και Κλάιντ» το 1967.

Επίσης, αν ο Σαλαμέ κερδίσει το Όσκαρ, θα γίνει ο δεύτερος νεότερος νικητής στην ιστορία της κατηγορίας «Καλύτερου Α΄Ανδρικού Ρόλου», πίσω από τον Έιντριεν Μπρόντι που ήταν 29 όταν κέρδισε για το βραβείο για τον «Πιανίστα».