Τα τρία πρόσωπα που παίζουν για τον «Αδύναμο κρίκο»: Έκπληξη με γνωστή ηθοποιό

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του προγράμματος του Open για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν το κανάλι εξετάζει αλλαγές στον «Αδύναμο κρίκο».

Η απόφαση το παιχνίδι να μετακομίσει Σαββατοκύριακο με την προβολή δύο επεισοδίων πριν ή μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων θεωρείται ειλημμένη.

Το πρόσωπο που θα παρουσιάζει το παιχνίδι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Η πρώτη εισήγηση είναι να παραμείνει στη θέση της οικοδέσποινας η Μαρία Μπακοδήμου, το δεύτερο σενάριο θέλει τον Τάσο Τρύφωνος να επιστρέφει στην παρουσίαση του παιχνιδιού ρόλο που είχε και στην εκδοχή του «Αδύναμου Κρίκου» όταν προβαλλόταν το παιχνίδι από τον ΣΚΑΪ.

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Το τρίτο όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι και συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες είναι αυτό της Μαρίας Σολωμού.

Το γεγονός πως η ηθοποιός μπορεί να «υποδυθεί» μια περσόνα με πολύ αυστηρό και καυστικό ύφος και το έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που διαθέτει. Τις επόμενες ημέρες θα παρθεί από τον σταθμό η τελική απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα δικαιώματα του «Πιο αδύναμου κρίκου» ανήκουν στο Open και η εκτέλεση παραγωγής έχει παραχωρηθεί στο Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη.