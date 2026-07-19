Πέγκυ Ζήνα: Φόρεσε τη φανέλα της Αργεντινής και αναμένει τον τελικό του Μουντιάλ - «Θα σκίσουμε»

Λίγες ώρες πριν από τον αποψινό τελικό του Μουντιάλ 2026, η Πέγκυ Ζήνα φόρεσε τη φανέλα της ομάδας που υποστηρίζει και ευχήθηκε «καλή επιτυχία».

Η τραγουδίστρια ντύθηκε στα χρώματα της Αργεντινής και δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram γράφοντας: «Θα σκίσουμε. Καλή επιτυχία Αργεντινή».

Πέγκυ Ζήνα | Instagram/ peggyzina_official

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Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία και η Αργεντινή παρατάσσουν τις 11άδες τους απόψε στη Νέα Υόρκη με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.