Πέγκυ Ζήνα: Φόρεσε τη φανέλα της Αργεντινής και αναμένει τον τελικό του Μουντιάλ - «Θα σκίσουμε»

Λίγες ώρες πριν από τον αποψινό τελικό του Μουντιάλ 2026, η Πέγκυ Ζήνα φόρεσε τη φανέλα της ομάδας που υποστηρίζει και ευχήθηκε «καλή επιτυχία».
Η τραγουδίστρια ντύθηκε στα χρώματα της Αργεντινής και δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram γράφοντας: «Θα σκίσουμε. Καλή επιτυχία Αργεντινή».
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Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία και η Αργεντινή παρατάσσουν τις 11άδες τους απόψε στη Νέα Υόρκη με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.
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