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Πέγκυ Ζήνα: Φόρεσε τη φανέλα της Αργεντινής και αναμένει τον τελικό του Μουντιάλ - «Θα σκίσουμε»

Λίγες ώρες πριν από τον αποψινό τελικό του Μουντιάλ 2026, η Πέγκυ Ζήνα φόρεσε τη φανέλα της Αργεντινής για να ευχηθεί «καλή επιτυχία».

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Πέγκυ Ζήνα
Πέγκυ Ζήνα | NDP
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Λίγες ώρες πριν από τον αποψινό τελικό του Μουντιάλ 2026, η Πέγκυ Ζήνα φόρεσε τη φανέλα της ομάδας που υποστηρίζει και ευχήθηκε «καλή επιτυχία».

Η τραγουδίστρια ντύθηκε στα χρώματα της Αργεντινής και δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram γράφοντας: «Θα σκίσουμε. Καλή επιτυχία Αργεντινή».

Πέγκυ Ζήνα
Πέγκυ Ζήνα | Instagram/ peggyzina_official

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 Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία και η Αργεντινή παρατάσσουν τις 11άδες τους απόψε στη Νέα Υόρκη με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

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