Ρέμος για Βασίλη Καρρά: «Λίγες μέρες πριν φύγει πήγαμε και τον είδαμε - Είχε αδυνατίσει κιόλας»

Ο Αντώνης Ρέμος, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια χρόνια καριέρας του, μίλησε στο Κοσμοράδιο 95,1 της Θεσσαλονίκης κσαι μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον αξέχαστο Βασίλη Καρρά, τον οποίο ήταν φίλοι και τον είχε επισκεφτεί λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Διαβάστε ακόμη - Ρέμος για Μαζωνάκη: «Επέλεξε να ζήσει τη ζωή του έτσι όπως ήθελε, στα άκρα σε όλα τα επίπεδα»

«Με τον Βασίλη ήμασταν πιο φίλοι. Δεν ήμασταν τόσο ποτέ συνεργάτες, αν και έχουμε κάνει πράγματα μαζί. Ο Βασίλης ήταν ένα παρεάκι, το παρεάκι μου που ερχόμασταν εδώ και θυμάμαι με τον Δημήτρη τον Ξοχοίδη, που λίγες μέρες πριν φύγει πήγαμε και τον είδαμε στο σπίτι του.

Θυμάμαι έτσι ο Βασίλης ήταν σε ένα κρεβάτι και είχε απέναντι του ένα μεγάλο παράθυρο και έβλεπε το αεροδρόμιο. Έβλεπε τον αεροδιάδρομο της Θεσσαλονίκης, ήταν πάνω στο χωριό της Ειρήνης, και χάζευε εκεί. Είχε αδυνατίσει κιόλας ο Βασίλης μας», είπε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος.

«"Βασίλη, έχεις πάρα πολύ ωραία θέα από εδώ. Είναι όμορφα". Λέει, "έτσι θέλω να βλέπω, αυτά θέλω να βλέπω για να μπορώ να παλέψω αυτό το θηρίο που παλεύω".

Και μου λέει "το παλεύω ήρεμος, με την ψυχή μου γεμάτη, γιατί έχω τακτοποιήσει τα πάντα γύρω μου. Και τους είπα σας τακτοποιώ τα πάντα και τώρα θέλω να δώσω τη μάχη μου έτσι όπως ξέρω γω. Όπως δίνω, έχω δώσει όλες τις μάχες μου”», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Αυτό έκανε ο Βασίλης. Με αυτή την ηρεμία και την πραότητα. Αυτός ο λίγο μποέμ τύπος, ο λίγο μάτσο τύπος, ο μεγαλοπρεπής, που ήταν με τη βαριά φωνή...

Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος που είχε τόσο ανάγκη αυτές τις στιγμές του να τις ζήσει με τη γαλήνη μέσα στην ψυχή του. Έφυγε πιστεύουμε με πολύ μεγάλη γαλήνη. Υπήρξε ένα ηφαίστειο που μέσα του ήταν μια ήρεμη λίμνη», είπε στο τέλος ο Αντώνης Ρέμος για τον Βασίλη Καρρά.

Μπορείτε να ακούσετε το απόσπασμα στο 17ο λεπτό του παραπάνω βίντεο.