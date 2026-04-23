Κάρμεν Ηλέκτρα: Το «ευχαριστώ» στους φαν, οι δύο τούρτες και το αποκαλυπτικό σύνολο για τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της είχε στις 20 Απριλίου η Κάρμεν Ηλέκτρα (Carmen Electra) και η εντυπωσιακή ηθοποιός, την οποία το ευρύ κοινό γνώρισε στα late '90s μέσα από το Baywatch θέλησε να το γιορτάσει με το παραπάνω, δηλαδή με δύο τούρτες, τρία γενέθλια - outfits και τέσσερις αναρτήσεις, τουλάχιστον στο Instagram.

Μάλιστα, η Κάρμεν Ηλέκτρα δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους followers της για τις ευχές που της έστειλαν γράφοντας: «Όλη αυτή η αγάπη για τα γενέθλια σημαίνει τόσα πολλά. Ελπίζω να πραγματοποιηθούν και οι δικές σας ευχές».

Βέβαια, οι δύο πρώτες από τις τέσσερις παρακάτω αναρτήσεις λειτουργούσαν και σαν promo για το προφίλ της άλλοτε ναυαγοσώστριας του Baywatch στο Only Fans, το οποίο δημιούργησε το 2022, ώστε να γίνει «αφεντικό του εαυτού» της, όπως είχε τότε εξηγήσει, αφού στο παρελθόν έχει δει φωτογραφίες της να χρησιμοποιούνται από τρίτους χωρίς την έγκρισή της.

«Για πρώτη φορά, έχω την ευκαιρία να είμαι το αφεντικό του εαυτού μου και να έχω το δικό μου δημιουργικό όραμα για να μοιραστώ με τους θαυμαστές μου χωρίς κάποιος να στέκεται από πάνω μου και να μου λέει: "Μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις εκείνο. Σκεπάσου», είχε δηλώσει τότε η Κάρμεν Ηλέκτρα στο People, η οποία στο παρελθόν είχε καταθέσει μήνυση κατά στριπτιζάδικων, ισχυριζόμενη ότι είχαν χρησιμοποίησει την εικόνα της χωρίς την άδειά της.

Κάρμεν Ηλέκτρα | @carmenelectra - Instagram

Κάρμεν Ηλέκτρα: Θα τη δούμε στο reboot του Baywatch;

Με τα γυρίσματα του reboot του Baywatch να πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην Καλιφόρνια και τους παραγωγούς να έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να φέρουν πίσω και ηθοποιούς από την αρχική σειρά, μία απορία που έχει δημιουργηθεί είναι εάν υπάρχει περίπτωση να δούμε την Κάρμεν Ηλέκτρα στα νέα επεισόδια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τέτοια είδηση, αλλά πριν λίγο καιρό η ίδια είχε δηλώσει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους παραγωγούς προκειμένου να επιστρέψει ως Λένι στα νέα επεισόδια.

Άλλωστε στο παρελθόν η ίδια δεν είχε κρύψει πως θα της άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να ξαναφορέσει το εμβληματικό κόκκινο μαγιό, το οποίο, όπως έχει πει της πηγαίνει ακόμα.

Ωστόσο, έχει έναν όρο για να πει το «ναι» και αυτός είναι ότι προτιμά να μην έχει πολλές σκηνές μέσα στο νερό.

«Λατρεύω να είμαι κοντά στον ωκεανό. Το να δουλεύεις μέσα σε αυτόν είναι τελείως διαφορετικό. Όταν δουλεύεις μέσα στο νερό, είναι κάτι αρκετά πολύπλοκο», έχει δηλώσει η Κάρμεν Ηλέκτρα, για την οποία είχε γραφτεί στο παρελθόν πως το κολύμπι δεν ήταν το δυνατό της σημείο και αυτό είχε δημιουργήσει πονοκέφαλο στους τότε παραγωγούς της σειράς.

«Θα μπορούσα να είμαι Αρχηγός», δήλωσε πρόσφατα η ίδια και αυτό το ενδεχόμενο θα μπορούσε να «παίξει» και θα είχε και ενδιαφέρον δεδομένου ότι στο καστ του reboot ανήκει και ο Ντέιβιντ Τσόκατσι (Κόντι) που ήταν ο τηλεοπτικός σύντροφός της στο Baywatch.