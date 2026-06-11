Σάττι: «Θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Γιώργο Λάνθιμο» - Το διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις

Η Μαρίνα Σάττι παραχώρησε κοινή συνέντευξη με τη Zeyne στο ΒΗΜΑgazino, με αφορμή την πρόσφατη συνεργασία τους, ενώ η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για την πρόσφατη περιοδεία της στις ΗΠΑ, για το διάλειμμα που θα κάνει αυτό το καλοκαίρι από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ενώ αποκάλυψε και με ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε να συνεργαστεί.

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«Με τον Γιώργο Λάνθιμο», δήλωσε η Μαρίνα Σάττι ότι θα ήθελε να συνεργαστεί αναφέροντας στη συνέχεια:

«Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο να έχεις ακριβώς την ίδια κοσμοθεωρία, αλλά σίγουρα χρειάζεται να υπάρχει ένας κοινός πυρήνας αξιών, αισθητικής και ευαισθησίας.

Στην περίπτωση της Zeyne, για παράδειγμα, ένιωσα εξαρχής ότι ήταν μια συνεργασία που για εμένα θα σήμαινε πολλά.

Πρόσφατα έχασα τον πατέρα μου, που ήταν από το Σουδάν, και ένιωθα ότι με κάποιον τρόπο ξανασυνδεόμουν με αυτή την πλευρά του εαυτού μου.

Οι μελωδίες, ο ρυθμός που υποβόσκει σε κάποια σημεία, ακόμα και η αραβική γλώσσα στην οποία τραγουδά η Zeyne, μου δημιούργησαν ένα πολύ έντονο και προσωπικό συναίσθημα οικειότητας».

Σάττι: «Αυτό το καλοκαίρι δεν θα κάνω συναυλίες»

Μιλώντας για την περιοδεία της στις ΗΠΑ, η Μαρίνα Σάττι δήλωσε:

«Ήταν τρομερή η εμπειρία για εμένα. Το να επιστρέφω έπειτα από τόσα χρόνια στη Βοστώνη - την πόλη όπου σπούδασα - και να τραγουδάω πλέον εκεί για τον κόσμο είχε κάτι σχεδόν σουρεαλιστικό.

Η πιο συγκινητική στιγμή όλης της περιοδείας ήταν όταν ανέβηκε στη σκηνή το ensemble στο οποίο συμμετείχα τότε, όταν ακόμα ήμουν στο πανεπιστήμιο, και τραγουδήσαμε μαζί.

Και μετά πήγαμε βόλτα στην πόλη μαζί με τα παιδιά και τους έδειξα πού έμενα, πού περπατούσα, τις αίθουσες όπου μελετούσα και το πάρκο όπου περπατούσα και τάιζα τα σκιουράκια. Ήταν σαν να ενώθηκαν δύο τελείως διαφορετικές φάσεις της ζωής μου μέσα σε λίγα λεπτά.

Στη Φιλαδέλφεια μου έκανε έκπληξη ένας φίλος μου, ντράμερ, από τα χρόνια του πανεπιστημίου. ήρθε ξαφνικά στο live και τον ανέβασα επάνω στη σκηνή να παίξει μαζί μας δύο τραγούδια. Και μετά θυμηθήκαμε αστείες ιστορίες από όταν ήμασταν φοιτητές.

Στη Νέα Υόρκη παίξαμε στο Bowery Ballroom, έναν χώρο όπου έχω δει τόσους καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια, και το live ήταν sold out! Επίσης πήγα πρώτη φορά στον Καναδά, στο Τορόντο, που μου φάνηκε πανέμορφη πόλη - έχει κάτι το πολύ ευρωπαϊκό».

«Τους τελευταίους μήνες είχα αποφασίσει να πάρω ένα μικρό διάλειμμα - αυτό το καλοκαίρι δεν θα κάνω συναυλίες για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια - κι έτσι πριν από την πρώτη συναυλία είχα λίγο άγχος, γιατί είχα να παίξω live από το περυσινό καλοκαίρι.

Αλλά τελικά αυτές οι συναυλίες μού θύμισαν πολύ έντονα γιατί ξεκίνησα να κάνω μουσική εξαρχής και πόσο το πραγματικό νόημα είναι να βρισκόμαστε όλοι μαζί στον ίδιο χώρο. Αυτό το "από κοντά" δεν συγκρίνεται ούτε με το Ιnternet ούτε με τίποτε άλλο. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να μη φοβάσαι να εκτεθείς και να μοιράζεσαι μουσική ζωντανά με ανθρώπους που αναπνέουν μαζί σου την ίδια στιγμή. Έχει κάτι το μεταφυσικό αν το σκεφτείς», εξήγησε στη συνέχεια η Μαρίνα Σάττι.