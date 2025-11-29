Σεξεργάτριες εναντίον OnlyFans: Ίδρυσαν «κομμουνιστική» πλατφόρμα κατά της εκμετάλλευσης

Η Στέλλα Μπάρεϊ έχτισε την καριέρα της στο TikTok και κατόπιν στο OnlyFans κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας μιλώντας για το πόσο αγαπούσε τις ακραίες...στάσεις.

«Το επίπεδο απομόνωσης με ώθησε εκεί», λέει, θυμούμενη τη στιγμή που όλα άρχισαν να αλλάζουν για εκείνη. Η Μπάρεϊ θα συνέχιζε να μετατρέπει τη φήμη της στο στο OnlyFans σε πλούτο.

Τον πρώτο μήνα στην πλατφόρμα ενηλίκων, λέει, κέρδισε 8.000 δολάρια. Τον επόμενο μήνα τα κέρδη εκτοξεύτηκαν στα 40.000 δολάρια και τελικά έγινε τόσο δημοφιλής που έβγαλε 300.000 δολάρια σε 30 ημέρες.

Hidden: «Σοσιαλιστική» αντιπρόταση στο OnlyFans

«Ήταν πεντέμισι χρόνια δημοσιεύοντας σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες κάθε μέρα, πολλές φορές την ημέρα», λέει η Barey. Της άρεσε η γεύση της επιτυχίας. Αλλά οι απαιτήσεις του κλάδου την επηρέαζαν επίσης και μέχρι το 2025 ένιωθε ότι αυτή και οι συνομήλικοί της άξιζαν καλύτερες συνθήκες εργασίας, και αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της πλατφόρμα.

Τον Απρίλιο, λάνσαρε το Hidden, την πρώτη πλατφόρμα ενηλίκων που ανήκει και λειτουργεί από εργαζόμενους του σεξ. Παρουσιαζόμενη ως το «αντι-OnlyFans», το Hidden προσπαθεί να αποδείξει ότι οι πιο δίκαιες συνθήκες στον κλάδο είναι δυνατές όταν οι υπεύθυνοι προέρχονται πραγματικά από τον κόσμο από τον οποίο επωφελούνται.

Το Hidden είναι η έκδοση TikTok του OnlyFans μια άψογα και κομψά σχεδιασμένη πλατφόρμα φιλική προς τους δημιουργούς, όπου, αντί για συμβουλές περιποίησης δέρματος από την Κορέα και βίντεο Get Ready With Me, θα βρείτε μια σελίδα ForYou με βίντεο που περιλαμβάνουν κάθε είδους περιεχόμενο για ενήλικες: από στοματικό σεξ και BDSM μέχρι παιχνίδια με δονητές και βίντεο με εσώρουχα.

«Σε αυτόν τον κλάδο, κανείς δεν περιμένει ότι κάποιος θα μπορέσει να αλλάξει οτιδήποτε. Πρέπει να κατευθύνουμε όλη την επισκεψιμότητα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο OnlyFans μόνοι μας.

Και εξαντλούμαστε όλο και περισσότερο κάθε χρόνο, επειδή όλη η προώθηση εξαρτάται από εμάς». Για να διορθώσει αυτό, η Barey δημιούργησε το Hidden γύρω από την ανακάλυψη.

«Καινοτομία όπως η προσθήκη μιας σελίδας ForYou διευκολύνει τα κορίτσια να δημιουργήσουν προωθητικές ενέργειες. Δημιουργεί ένα οικοσύστημα όπου όλοι φέρνουμε θαυμαστές που κυκλοφορούν σε όλους», κάτι που βοηθά τα κορίτσια που δεν έχουν μεγάλο κοινό, λέει.

Το Hidden έχει ως στόχο να δώσει στους δημιουργούς περισσότερο έλεγχο και πολλά από τα χαρακτηριστικά του αντικατοπτρίζουν αυτήν την αποστολή δημιουργώντας δρόμους για «παθητικό εισόδημα και προώθηση», λέει η Barey.

Η αντιδημοφιλής κίνηση του OnlyFans

Αυτόν τον μήνα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της OnlyFans, Keily Blair, ανακοίνωσε στο LinkedIn ότι η πλατφόρμα θα ξεκινήσει να εκτελεί ελέγχους ιστορικού σε άτομα που εγγράφονται ως δημιουργοί περιεχομένου στις ΗΠΑ, όπως ανέφερε πρώτο το XBIZ.

H Blair δεν διευκρίνισε εάν η πλατφόρμα θα απαγορεύσει κάθε είδους ποινικές καταδίκες, αλλά, λέει, «αν αυτός είναι ο τρόπος που θα πάει ο κόσμος, θα πάει προς τα εκεί. Αλλά η εργασία στο σεξ δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Και μέχρι να απαγορευτεί πλήρως, αυτό που κάνουμε είναι απολύτως νόμιμο». Το Pornhub έχει επίσης μια διαδικασία επαλήθευσης για τους δημιουργούς του, αλλά δεν εκτελεί ελέγχους ποινικού μητρώου.

Το OnlyFans δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Στις 4 Δεκεμβρίου, η Hidden θα φιλοξενήσει την πρώτη της εκδήλωση Goon-A-Thon, όπου θα ανακοινώσει την πορνοστάρ Lana Rhoades ως τη νέα συνιδιοκτήτρια και επικεφαλής δημιουργική διευθύντρια.

Η εταιρεία λανσάρει επίσης νέες λειτουργίες στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα κατάταξης δημιουργών, ενός καθημερινού ευρετηρίου των 20 κορυφαίων κερδών του ιστότοπου.

Οι δημιουργοί που θα πετύχουν τις περισσότερες πωλήσεις και οι χρήστες που θα ξοδέψουν τα περισσότερα χρήματα θα ανταμειφθούν με έως και 30.000 δολάρια σε βραβεία μετά από 24 ώρες.